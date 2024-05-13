Turizm için pilot il Burdur

Göller yöresinin önemli illerinden biri olan Burdur’a hem yurt içinden hem de yurt dışından turist çekmek için kapsamlı bir tanıtım çalışması yürütülecek. Göller yöresinin önemli illerinden biri olan Burdur turizmin 81 ile yayılması kapsamında bu yıl Türkiye Seyehat Acenteler Birliği (TÜRSAB) tarafından pilot il seçildi.