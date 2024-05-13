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Ekonomi

Turizm için pilot il Burdur

Turizmin 81 ile ve 365 güne yayılması için yapılan çalışmalar kapsamında Burdur TÜRSAB tarafından pilot şehir seçildi. Bu kapsamda Burdur’un tanıtımına ağırlık verilecek ve turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Konaklamanın ve turistlerin aktivite yapabileceği alanlar geliştirilecek. Burdur’un Salda Gölü, Kbriya ve Sagalassos antik kenti, Lavanta Bahçeleri, Ulu Cami gibi yerlerin tanıtımı ağırlık kazanacak. Burdur mutfağının ve yöreye ait kültürün de öne çıkarılması sağlanacak. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hayata geçen turizm yüzyılı projesinin ilk durağı burdur oluyor" dedi.

Mehmet Güney
10:16 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Salda Gölü - Kbriya ve Sagalassos antik kenti
Salda Gölü - Kbriya ve Sagalassos antik kenti

Göller yöresinin önemli illerinden biri olan Burdur’a hem yurt içinden hem de yurt dışından turist çekmek için kapsamlı bir tanıtım çalışması yürütülecek. Göller yöresinin önemli illerinden biri olan Burdur turizmin 81 ile yayılması kapsamında bu yıl Türkiye Seyehat Acenteler Birliği (TÜRSAB) tarafından pilot il seçildi.

SALDA GÖLÜ VE LAVANTA BAHÇELERİ

Burdur’da bulunan Salda Gölü, Sagalassos Antik Kenti, İnsuyu Mağarası, Kibyra Antik Kenti, Burdur Ulu Cami, İncirhan Kervansarayı ve Lavanta bahçeleri turizmde ön plana çıkarılacak. Öte yandan şehirde turizmin geliştirmesi amacıyla konaklama ve turistler için aktivite alanları genişletilecek.

Salda Gölü

CEVİZ VE TEKE KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKACAK

Burdur gastronomi ve teke kültürü ile de öne çıkacak. Burdur'un yöresel lezzetleri şiş köfte, ceviz ezmesi, ceviz helvası, cevizli sucuk tanıtımı yapılacak lezzetler arasında. Bunun yanı sıra yöresel müzikler ve kıyafetler de reklam olarak kullanılacak.

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hayata geçen turizm yüzyılı projesinin ilk durağı burdur oluyor” dedi.

#Burdur
#Salda Gölü
#Kbriya
#Sagalassos
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