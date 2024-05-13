Turizm için pilot il Burdur

Göller yöresinin önemli illerinden biri olan Burdur’a hem yurt içinden hem de yurt dışından turist çekmek için kapsamlı bir tanıtım çalışması yürütülecek. Göller yöresinin önemli illerinden biri olan Burdur turizmin 81 ile yayılması kapsamında bu yıl Türkiye Seyehat Acenteler Birliği (TÜRSAB) tarafından pilot il seçildi.
SALDA GÖLÜ VE LAVANTA BAHÇELERİ
Burdur’da bulunan Salda Gölü, Sagalassos Antik Kenti, İnsuyu Mağarası, Kibyra Antik Kenti, Burdur Ulu Cami, İncirhan Kervansarayı ve Lavanta bahçeleri turizmde ön plana çıkarılacak. Öte yandan şehirde turizmin geliştirmesi amacıyla konaklama ve turistler için aktivite alanları genişletilecek.
CEVİZ VE TEKE KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKACAK
Burdur gastronomi ve teke kültürü ile de öne çıkacak. Burdur'un yöresel lezzetleri şiş köfte, ceviz ezmesi, ceviz helvası, cevizli sucuk tanıtımı yapılacak lezzetler arasında. Bunun yanı sıra yöresel müzikler ve kıyafetler de reklam olarak kullanılacak.
Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hayata geçen turizm yüzyılı projesinin ilk durağı burdur oluyor” dedi.