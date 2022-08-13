Turizm sektörüne 75 yeni otel

Otel yatırımları, yeniden yatırımcının gözdesi olmaya başladı. Pandemi nedeniyle 2020-2021 yıllarında tarihinin duraklama dönemi yaşayan konaklama sektöründe, bu yılın başından itibaren başlayan canlanmayla birlikte yatırımlar yeniden yükselişe geçti. Yılın ilk 6 ayında otel yatırımları, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu.

Müberra nEresin

YÜZDE 640 ARTTI

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ verilerinden hareketle hazırladığı Ocak-Haziran 2022 dönemini kapsayan yatırım raporuna göre, ilk 6 ayda toplam teşvik değeri 7 milyar 553 milyon TL olan toplam 14 bin 413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.

İlk yarıda teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 640 artarken, proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi yüzde 76 artış gösterdi. 2021 yılı ilk 6 ayında toplam 8 bin 200 yatak kapasiteli 54 otel projesi için 1 milyar 21 milyon TL, pandemi öncesi yıl olan 2019 yılının ilk 6 ayında ise 12 bin 500 yataklı 55 proje için 1 milyar 683 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapılmıştı.

TÜROB’un raporuna göre, ilk 6 ayda 30 ilde yeni projeler planlandı. Yeni yatırımlarda İstanbul ve Muğla 9’ar projeyle ilk 2 sırayı alırken, Antalya 8 proje ile üçüncü oldu. Çanakkale 6 yatırımla 4’üncü, İzmir 4 yatırım beşinci sırayı aldı.

Anadolu’ya ekstra teşvik verilsin

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hâlâ en fazla yatırım talebi almasının çok tercih ettikleri bir durum olmadığını söyledi. Eresin, “Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu’ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve bu konuda gerekirse Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla, ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız. Teşviklere, yeni yatırımlar için Anadolu’da; yenileme ve renovasyon için ise İstanbul ve Antalya gibi illerimizde ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.