Türk drone üreticisi IDEF’ten stratejik iş birlikleriyle döndü

"İnsansız hava araçları, yalnızca savunmada değil, endüstrinin ve tarımın da her alanında kullanım alanı buluyor. Ülkemiz, drone ve savunma sanayii denince akla gelen ilk ülkelerden biri olarak konumlanıyor. Ar-Ge çalışmalarını 9 ayda tamamladığımız ilk drone’umuzun ardından ürün sayımızı üçe çıkararak hem yazılım, hem de tasarım konusundaki yetkinliğimizi ortaya koyduk. IDEF, bu yetkinliği uluslararası paydaşlara da gösterebilmek açısından önemli bir fuardı. Hedefimiz, ilk olarak ülkemizdeki insansız hava sistemleri alanındaki boşlukları keşfederek kapatmak ve fayda üretmek, ardından ihracat noktasında ciddi adımlar atmak. Özellikle, Türkiye açısından da stratejik öneme sahip Afrika ülkeleriyle dikkate değer bir temas gücümüz var. Bu pazarda ürünlerimizle var olarak, ülkemizin stratejik önemine derinlik kazandırmak istiyoruz."