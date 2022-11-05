Türk dünyasından finans iş birliği

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması, dün İstanbul’da imzalandı.

Küresel ticaretin ağırlık merkezinin Asya’ya kaydığı bir dönemde Türk Devletleri Topluluğu’nun finans alanında yaptığı iş birliği büyük öneme sahip.

TİCARETİN YENİ MERKEZİ ASYA

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal bir yapıda her alanda ilerlediğini, geliştiğini dile getirerek dünyanın karşı karşıya kaldığı değişimler ve zorlukların, bölgesel iş birliği yapılarının önemini daha da artırdığını ifade etti. Dünyanın ekonomik merkezinin batıdan doğuya kaydığına işaret eden Çakar, “Türk Dünyası Teşkilatı’na üye ülkeler batı ile doğu arasında merkezde yer almaktadır. Yüksek büyüme ve kalkınma potansiyelleri ile hem bölgesine hem de dünya ekonomisine yüksek katma değer sağlayabileceklerdir” diye konuştu. Bankacılık sektörü temsilcileri olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın çizdiği temel ekonomik prensipler ve hedefler doğrultusunda çalışacaklarını vurgulayan Çakar, “Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık sektörü ilişkilerimizi geliştirmekte daha fazla yararlanmak amacındayız. Bu sayede, devletlerimiz arasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı ekonomik alanda somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.

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BU İMZALAR ÖNEMLİ

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de bunun çok gecikmiş bir imza töreni olduğunu söyledi. Akben, “Bu imzayla birlikte Türk bankacılık sistemiyle bütün Türk devletleri birbirleriyle çok daha yakın temas içerisinde olur” dedi.

Konsey neler yapacak?

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi; gelişmeler konusunda ortak platformlar kurup; zirveler, forumlar, konferanslar, seminerler düzenleyecek. Bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi uygulamalarını paylaşarak Konsey; dijital bankacılığın geliştirilmesi, suç gelirleri ile mücadele, uyum, iklim ve çevre riskleri ile mücadele, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliklerine öncülük edecek.

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