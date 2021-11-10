Türk ev tekstili 180 ülkede

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), Türk ev tekstili sektörünü, Türkiye’nin öncü ticaret odaları ve ihracatçı birlikleriyle buluşturdu. “Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX” sloganıyla İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat yapan sektörün, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak, milli gelire en fazla katma değer sağlayan sektörlerden biri olduğunu dile getirdi.

AVRUPA’DA LİDERİZ

2021 yılının ilk 6 ayındaki ev tekstili ihracatını, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 49 arttırarak 1,8 milyar dolara çıkardıklarını aktaran Bayram, “2020 yılında yaklaşık 90 milyar dolar olarak gerçekleşen ve 2025’te 130 milyar doları bulması öngörülen dünya ev tekstili ihracatının en büyükleri arasında yer alan Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan’dan sonra 4. sırada. Avrupa’nın ise en büyüğüyüz” dedi.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da 17-21 Mayıs’ta yapılacak olan HOMETEX Fuarıyla ilgili olarak, şunları kaydetti: “İDTM’deki 11 holde 2022 Mayıs ayında inşallah hep beraber belki de 26 yılın en iyi fuarlarından birini gerçekleştireceğiz.”

İFM kullanıma hazır

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde geldiğimiz noktada bugün TETSİAD Başkanı ile görüşerek TİM ve ihracatçı birliklerini önemli bir fuarcılık partneri haline getiriyoruz” dedi. İTO Başkanı Avdagiç ise fuarının sektör açısından yeni bir başlangıç olduğuna işaret ederek, “Bütün önemli fuarların burada yapılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Ve İstanbul Fuar Merkezi (İFM) tüm sektörlerin fuar yapmak isteyen iç ve dış tüm aktörlerin kullanımına hazır hale getirdik” diye konuştu.

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