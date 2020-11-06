Türk SİHA'ları Ermenileri korkuttu: Şirkete mektup yazdılar
Türk SİHA'ları Ermenileri korkuttu: Şirkete mektup yazdılar
Eylül ayında başlayan saldırılar sonrası karşı harekata geçen ve cephede sağladığı büyük üstünlük ile 200'den fazla köy ve yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürürken, cephede büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan ise farklı yöntemlere başvurmaya çalışıyor. Ermeni lobisi cephe hattında elde edilen büyük zaferin perde arkasında yer alan Türk SİHA'larını ABD'li teknoloji şirketine mektupla şikayet ederek dezenformasyon yaptı.
27 Eylül'de başlayan saldırılar üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu bir ayı aşkın süren çatışmalarda Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vururken, 28 yıldır işgal altındaki topraklarını geri almak için de Dağlık Karabağ bölgesine doğru hızla ilerleyişini sürdürüyor.
Ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde çatışmalar devam ederken, bölgede düzenlenen operasyonlar kapsamında bu zamana kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı.
AZERBAYCAN ORDUSUNUN HAVADAKİ GÖZÜ OLDU
Azerbaycan ordusunun cephe hattında kısa süre içerisinde bu kadar hızlı yol kat etmesinin perde arkasında yer alan silahların başında ise Türk yapımı silahlı insansız hava araçları geliyor.
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Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana cephe hattından gelen çok sayıda görüntüde SİHA'ların Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve sistemleri havadan vurduğuna ilişkin kareler yer alıyordu. SİHA'ların bölgedeki etkinliği üzerine Rus hava savunma sistemlerine yakalanmamasına ilişkin ise çok sayıda değerlendirme gündeme gelmişti.
Ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken, dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olunca farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı.
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ERMENİ LOBİSİNDEN ABD'Lİ ŞİRKETE SİHA MEKTUBU
İki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı.
'SATIŞLARI DURDURUN' ÇAĞRISI
Amerika Ermeni Milli Komitesi, mektubunda SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi.