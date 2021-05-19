Ekonomi Türk turizminde güç birliği stratejisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk turizminde ‘güç birliği’ stratejisi

Turizmde konaklama, tur operatörü, yatırımcı, havacılık ve restoranlar güçlerini birleştirdi. Oluşturulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi, politika, plan ve girişimlere destek olacak. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Aşıyla rekabetin keskinleştiği turizmde yarışın yeniden başladığı döneme giriyoruz” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Türk turizminde ‘güç birliği’ stratejisi
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de 50’den fazla sektörü besleyen ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan turizm sektörü, zorlu salgın sürecinde konaklamadan tur operatörüne, havacılıktan restoranlara kadar tüm paydaşlarla güç birliği yaptı. Bu kapsamda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) , Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) biraraya gelerek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) oluşturdu. Turizmde yapılacak, politika, plan girişimlere destek olmak için oluşturulan TURSAM, salgın sürecinde araştırma ve raporlarla sektöre ışık tutacak.

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Nadir Alpaslan
Nadir Alpaslan

BÜYÜK BİR ADIM

  • TURSAM’ın tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, salgın sürecinde sektörle istişare ederek sorunların altından en doğru nasıl kalkılacağına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda kurulan TURSAM’ın çok büyük bir adım olduğunu söyleyen Alpaslan, “Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi, her türlü stratejik bilgiye daha doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Bu merkezden çıkacak raporlar, stratejik planlar son derece önemli. Bakanlık olarak bu süreçlerin içerisinde gerekli iş birliği ve koordinasyonunda olacağız” dedi.

Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya

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KÜRESEL YARIŞ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50’den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan, tüm bu özellikleriyle çok stratejik bir sektör olduğunun altını çizdi. Bağlıkaya, “Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat sınırlandırmalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmdeki küresel yarışın yeniden başladığı bir döneme giriyoruz. Bu yarıştan önde çıkmak ise değişen şartların doğru biçimde analiz edilmesi ve yapılan bu analizler ışığında çağın gereklerine uygun turizm stratejileri geliştirilmesiyle mümkün olacak” dedi. Bağlıkaya, kriz ve keskin rekabet döneminde en ufak bir hata yapma lükslerinin bulunmadığını belirterek, “TURSAM; turizm sektörüne ilişkin tüm verilerin, sektör ve akademi iş birliğiyle doğru ve şeffaf biçimde derlenerek analizlerinin yapılmasını, elde edilen veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi sağlayacak” dedi.

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Analizlerle sektöre yön verecek

  • TURSAM, sektöre yönelik öngörü ve strateji çalışmaları ve turizmde rakip ülkelerin analizlerinin yapacak, yüksek lisans ve doktora tezleri ile diğer akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilecek. Bu çalışmalar için yürütülen alan araştırmalarına TURSAM üyesi Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği sağlanacak. Üniversite-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilecek ve bu projeler fon sağlayıcı kuruluşlara sunulacak. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıklar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte çalışacak olan TURSAM, başka sivil toplum örgütü işbirliklerine de açık olacak.
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