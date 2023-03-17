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Ekonomi

Türkiye 13 milyar dolar doğrudan yatırım çekti

Türkiye 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çekti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Önümüzdeki dönemler için bizim hedefimiz dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak” dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, YASED'in 42.Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu.

Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, YASED'in 42.Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çektiğini söyledi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED), İstanbul'da gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuşan Dağlıoğlu, Son yıllarda yaşanan Kovid-19, küresel olumsuzluklar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi sorunlardan bahseden Dağlıoğlu, Türkiye'nin bu sıkıntılara karşın en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Hızlı büyüyen bir ekonomiyi sahip Türkiye'nin reformlarla kendisini daha ileri seviyeye taşımaya adamış bir ülke olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, “Pandemi döneminde dünyada yatırımlar 1 trilyon doların altına gerilerken, ülkemize gelen yatırımlarda da azalma oldu. Ama sonrasında dünyanın toparlanma hızından daha yüksek hızla yatırım çekmeye devam ettik. 2021'de 13,5 milyar dolar yatırım çektik kabaca. 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar

yatırım çektik. Önümüzdeki dönemler için bizim hedefimiz dünyadaki yatırımlardan

yüzde 1,5 pay almak” diye konuştu.

Burak Dağlıoğlu.


#Ekonomi
#YASED
#Yatırım
#Kovid-19
#Pandemi
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Türkiye 13 milyar dolar doğrudan yatırım çekti
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