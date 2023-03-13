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Ekonomi

Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi'ne Türk başkan

Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi (International Council of Tanners - ICT) Başkanlığı görevine Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner seçildi.

14:26 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner

TDSD'den yapılan açıklamaya göre, 1926 yılında kurulan ve 33 ülkenin sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi'nde Türk başkan dönemi başladı.

Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi Başkanlığı'na Türkiye Deri Sanayicileri Derneği'nde başkanlık, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde ise başkan yardımcılığı görevini sürdüren Burak Uyguner getirildi.


Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Burak Uyguner, 2 yıl boyunca bu görevi sürdürerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, görev süresi içerisinde BM, Avrupa Birliği ve Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü gibi önemli kuruluşların programlarına da katkı sağlayacaklarını bildirdi.


Çevreci yaklaşımı öncelik edinen ICT çatısı altında Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması gibi konuları yakından takip edeceklerini aktaran Uyguner, sürdürülebilir deri üretimi kapsamında sektörün geleceğinin planlanması ve hedeflerine ulaşması aşamasında ciddi çalışmalara imza atacaklarını anlattı.


- "Deri sektörünün geleceğini şekillendireceğiz"

Burak Uyguner, son yıllarda deri sektörü hakkında olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığına değinerek, bu algıya karşı sektör olarak çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Yeni görevle birlikte bu çalışmalara ağırlık vereceklerini anlatan Uyguner, şu açıklamalarda bulundu:


"Paydaşı olduğumuz tüm kuruluşlarla birlikte derinin gerçek bir çevreci ürün olduğunu doğru ve tutarlı bir şekilde tüketiciler ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir deri üretimine yoğunlaşıp hem gelecek nesilleri hem de çevreyi korumayı amaçlıyoruz. Sektörümüzün geleceğini şekillendirmek, daha fazla insana istihdam sağlamak ve sürdürülebilir deri üretimini yakalamak en büyük hedeflerimiz arasında."


Uyguner, 6. Dünya Deri Kongresi'nin gelecek yıl Türkiye'de düzenleneceğini anımsatarak, etkinlik sayesinde dünyanın dört bir yanından gelecek sektör temsilcilerini burada ağırlayacaklarını kaydetti.

Bu organizasyonla Türk deri sektörünün tanıtımını olabildiğince güçlü bir şekilde yapacaklarını aktaran Uyguner, kongreden tüm sektör temsilcilerinin fayda sağlamasını amaçladıklarını bildirdi.




#Burak Uyguner
#Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi
#Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
8 dakika önce
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Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi'ne Türk başkan
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