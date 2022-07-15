Türkiye daima büyümeyi başardı

Birçok alanda derin yaralar açan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ekonomiye de olumsuz etkileri olurken, yaraları hızla saran Türk ekonomisi geride kalan 6 yıllık sürede hızla büyüdü. İş dünyası temsilcileri, göstergelerde her yıl rekorlara imza atıldığının altını çizerken, Türk milletinin yalnızca iradesine değil aynı zamanda ülke ekonomisine de sahip çıktığını dile getirdi.

YALNIZCA İRADEYE DEĞİL EKONOMİYE DE SAHİP ÇIKTIK

Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı): Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız.

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Mahmut Asmalı (MÜSİAD Genel Başkanı): Her ne kadar 15 Temmuz'un hemen akabinde ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasalar normal işleyişine geri dönmüşse de bu kalkışmanın ciddi maliyetleri oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. Bu maliyet, son 20 yıllık süreçte mali anlamda elde edilen kazanımları gölgeleyemedi. 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur.

REHAVETE KAPILMAMALIYIZ

Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı): FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesi bizi gaflete düşürmemeli, 'artık bundan sonra bir şey olmaz' rehavetine kapılmamalıyız. Geçen 6 yılda yurt içinde ve yurt dışında şahit olduğumuz olaylar bunun ispatıdır. Herkes şunu bilsin ki, İstanbul iş dünyası nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır.

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Nail Olpak (DEİK Başkanı): Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamaya yaklaşırken, Türkiye’nin bugüne kadar nice badireler atlattığını ve ülkemizin en kötü zamanlardan dahi güçlenerek çıktığının bilincindeyiz. Hain darbe girişimleri, ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı.

EN KÖTÜ ZAMANLARDAN GÜÇLENEREK ÇIKTIK

Erdal Bahçıvan (İstanbul Sanayi Odası Başkanı): Türkiye ekonomisi, ekonomik aktivitesini o dönemde hiçbir şekilde yitirmeyerek çok zor bir testi başarıyla geçti. Sanayiciler olarak geçtiğimiz 6 yıllık süreçte ekonomik büyümemize her zaman en güçlü katkıyı verdik. Şunun bilinmesi gerekir ki; bölgesinde ve dünyada başta ekonomi olmak üzere her zaman önemli roller oynamış olan Türkiye, geleceğe yönelik büyük hedefleri olan bir ülkedir.

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