‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyasında toplanan 115 milyar lirayla 230 bin konut yapılabilecek

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oldu.





Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay’a yardım topladı. Kanalların sevilen yüzleri, canlı yayında bağış çağrısı yaparken, ülkemizin önde gelen iş insanlarından peş peşe rekor seviyede bağışlar geldi.





115 milyar 146 milyon liralık bağış





Kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.









Gecede en yüksek bağış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Programa bağlanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı. Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı. Turkcell 3,5 milyar TL bağış yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve bağlı firmaların bağış rakamı 3,6 milyar TL olarak açıklandı





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini sundu





AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerden sonra "devlet-millet el ele" seferber olarak, büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:





"Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bu birlikteliğin en somut ve güzel örneklerinden birini dün akşam ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ile radyolarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' programında bir kez daha gördük. Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz."









Erdoğan: Her kuruşu depremzedelere kullanılacak





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise telefon bağlantısı ile katıldığı ortak yayında “Türkiye Tek Yürek Kampanyası”na ilişkin, “Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır.” dedi.





Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin son detayları da paylaştı.





Depremden etkilenen 10 ilde inşaat sürecini başlattıklarını ifade eden Kurum, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması sürecine, şehrin 50, 100 yılını planlayacak motivasyonla baktıklarını vurguladı.





6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da yapılan TOKİ konutları.





105 metrekare 3+1 olacak





Kurum, "İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. Burada, şehrin büyüme öngörüsünü, zemini, fay hattına mesafeyi dikkate almak suretiyle, yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle burada inşa faaliyetlerine başlayacağız." bilgisini verdi.





6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da yapılan TOKİ konutları.





50 bin bina acilen yıkılacak





Deprem bölgesinde 7 bin 100 personelle yürütülen hasar tespit çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada depremin yaşandığı illerdeki hasar tespit çalışmaları kapsamında, 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği belirtildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu kaydedildi.





6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da yapılan TOKİ konutları.





Rekor bağışla 230 bin konut yapılabilecek





Ortak yayında elde edilen 115 milyar liralık rekor bağış ile yapılan hesaplamalara göre deprem bölgesinin konut ihtiyacının büyük oranda karşılanabileceği görülüyor.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan tabloya göre 2023 yılı inşaat metre kare maliyet bedeli 4500 TL civarında bu da ortalama bir dairenin bedelinin 450-500 bin TL civarında olacağı anlamına geliyor. Tabi deprem gibi bir büyük bir afet sonrası yapılacak konutlar için arsa maliyeti ise yok. Konutların yapılacağı alan devlet arazilerinden karşılanacak. Bu da inşaat maliyetlerini yüzde 50'den fazla düşürüyor. 115 milyar liralık bağış ile 100 m2'den yaklaşık 230 bin konut yapılabiliyor.





6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da yapılan TOKİ konutları.





30 bin bina inşa edilebilecek





Depremden etkilenen bölgeler için projelendirmede konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanması planlanıyor. Bu detay göz önünde bulundurulduğunda 203 bin konut (dört katlı binada katta iki daireden sekiz daire) yaklaşık 30 bin bina inşa edilecek. TOKİ, binalarında uyguladığı 'radye temel', 'tünel kalıp taşıyıcı sistem', 'yüksek beton dayanımı' gibi binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiren depreme karşı çözümlerini yeni yapılacak konutlarda da uygulayacak.







