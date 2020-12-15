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Ekonomi Türkiyenin ilk silahlı insansız deniz aracı testler için hazır
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı testler için hazır

Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracının (SİDA) prototipi tamamlandı. 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyeti ile öne çıkan SİDA, bu ayın sonunda denize inecek. Atış testleri ise mart ayında gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
SİDA, bu ayın sonunda denize inecek.
SİDA, bu ayın sonunda denize inecek.

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ serisinin ilk ürünü Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının (SİDA) prototipi tamamlandı. Yerli ve milli savunma sanayi açısından bir ilk olan SİDA, üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı vermesi beklenen SİDA, 400 kilometre seyir menziline ve saatte 65 kilometre sürate sahip. Milli kriptolu haberleşme altyapısının kullanıldığı SİDA’da, gündüz ve gece görüş kabiliyeti de mevcut.

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Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, karadan karargah komuta merkezinin yanında, mobil araçlarla ve uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan da komuta edilebiliyor.

  • SİDA'lar, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerini de barındırırken, önümüzdeki zamanlarda İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine de sahip olacak.

SİDA, bu ayın sonunda denize inecek. Roketsan güdümlü mermileri ile atış testleri de mart ayında gerçekleştirilecek.

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