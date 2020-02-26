Ekonomi Türkiyenin mantar merkezinde fiyat rahatsızlığı Üretici zam istiyor, satıcı ve tüketici aksini düşünüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin mantar merkezinde fiyat rahatsızlığı: Üretici zam istiyor, satıcı ve tüketici aksini düşünüyor

Türkiye'nin mantar merkezinde fiyat rahatsızlığı: Üretici zam istiyor, satıcı ve tüketici aksini düşünüyor

Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 55'ini karşılayan Korkutelili üretici, ürünün kilogram fiyatına zam gelmesi gerektiğini söylüyor. Üretici, mantarın kilosunu 5.5 TL'den 7 TL'ye çıkarılırsa para kazanabileceklerini ifade ederken, satıcı ve tüketiciler ise alım gücünün düşük olduğunu ve zammın gereksiz olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin mantar üretimi yılda 46 bin 144 tona ulaştı.
Türkiye'nin mantar üretimi yılda 46 bin 144 tona ulaştı.

Türkiye'nin mantar üretimi, 10 yılda yüzde 74 artışla, yıllık 26 bin 526 tondan 46 bin 144 tona ulaştı.

Ülkedeki mantar ihtiyacının yüzde 55'i, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden sağlanıyor. Binlerce aileye geçim kaynağı olan kültür mantarı, ilçede büyük tesislerin yanı sıra küçük ölçekli tesislerde de üretiliyor.

Korkuteli ilçesinden Katar, Dubai, Lübnan, Irak, KKTC ve Suriye'ye mantar ihracatı da yapılıyor. 17 yıldır ilçe merkezindeki bir tesiste üretim sorumlusu olarak çalışan ziraat mühendisi Ayşe Yapıcı, kompost üzerinde oluşturulan kuluçkadan sonra mantarın yaklaşık 38 günlük evrede yetiştiğini söyledi. 1 yılda 6 kez hasat yapabildiklerini kaydeden Yapıcı, günlük 3 ile 7 ton arasında üretim yaptıklarını anlattı.

Üretimin, iklime bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini aktaran Yapıcı, "Bu yıl üretim geçen yıla göre yüzde 35 oranında verimli. Girdi maliyetleri yüksek olduğu için kazanç durumu iyi değil. Masrafını karşılamıyor diyebilirim. Biz kilosunu 5.5 TL'den veriyoruz. Kilogram fiyatı 7 TL'nin üzerinde olmalı ki para kazandırsın" dedi.

DHA
Türkiye'nin mantar üretimi, 10 yılda yüzde 74 artışla, yıllık 26 bin 526 tondan 46 bin 144 tona ulaştı.

Satıcı ve tüketici aksini düşünüyor

Üretici zam yapılması fikrini desteklerken, işin pazar ve son tüketici kısmı aksi yönde düşünüyor. Kentteki semt pazarlarında kültür mantarının kilogramı 8 ile 10 TL arasında alıcı bulurken, tezgahların birçoğunda ilgi çekmesi için 'yarım kilosu 5 TL' etiketleri asıyor. Kültür mantarının yanında istiridye mantarı da satan pazar esnafı, satışların genel anlamda alım gücü düşüklüğü nedeniyle iyi olmadığını söyledi.

15 yıldır pazarlarda mantar satışı yapan Cemal Acar, kış aylarında genelde mantar sattığını söyledi. Tüketicinin fiyattan memnun olduğunu da kaydeden Acar, "Mantarın fiyatı pek değişmez. 8- 10 TL arasında satılır. Pazarına göre değişse de günde ortalama 100- 150 kilo satılıyor. İstiridye mantarı bu yıl az üretildi, o yüzden fiyatı biraz arttı. İnsanların alım gücü var. Mantarın kilo fiyatını arttırdığın zaman siftah bile yapamazsın" dedi.

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
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İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Meral Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açmış olduğu mantar kursuna katılarak mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayınlar Daire Başkanlığı’nın 'Kadın çiftçiler yeniliklerle buluşuyor' programı kapsamında ‘Eğit, Donat Mantar Üret Projesi’ne başvuran Demir, aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde mantar tesisi kurdu.
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100 metrekarelik serada istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Demir, 2 günde bir hasat yaparak ayda yaklaşık 300 kilo istiridye mantarı topluyor.
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Hem üretip hem de pazarlama yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Demir, Hedefim ayda 750- 800 kiloya çıkarak yılda 9 ile 10 ton istiridye mantarı üretmek. Ailemin desteği ile evimizin bahçesine sera kurduk. Zamanımın büyük bölümünü ekmek kapısı olan mantar üretim tesisinde geçiriyorum...
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursa katılarak sertifika aldım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesine başvurdum. Bakanlık başvurum üzerine kaymakamlık aracılığıyla 30 bin lira hibe desteği verdi. Bu parayla kurduğumuz serada istiridye mantar çeşidi yetiştirmekteyiz. Kazancı iyi ailemizin tüm geçimini buradan karşılıyorum. 2 günde bir 15 ile 20 kilogram arasında hasat yapmaktayız, kilosunu 15 liradan satıyoruz” dedi.
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Serayı ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekibi ise Demir’i kutlayarak, üretim ve hasat dönemi hakkında bilgilendirme yaptı.
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Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ev kadını Meral Demir (44), aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde istiridye mantarı tesisi kurdu. Demir, kilosu 15 TL'den alıcı bulan mantar üretimini aylık 300 kilodan 800 kiloya yükseltmeyi hedefliyor.


"Fiyatlar normal, daha ne kadar artacak?"

Maliyetinin çok fazla olmadığını düşünen Nefise Zengin, her hafta mutlaka mantar aldığını ve fiyatların pahalı olduğunu söyledi. Üreticinin fiyat artırma isteğinin yersiz olduğunu kaydeden Nefise Zengin, "Talaşın içerisinde su vermiyorlar kendiliğinden yetişiyor. Daha ne kadar artacak fiyatı" diye konuştu.

Fiyatları yeterince pahalı bulan pazar esnafı Hüseyin Çelik, "Günde 50-60 kilo satıyorum. Üreticiye aldığı para yetiyordur. Daha fazla zam yapılması talebi bence yersiz" dedi.

Pazarı çok pahalı bulduğunu belirten ve 1,5 kilo kültür mantarı satın alan Selma Sekir de insanların alım gücünün çok düşük olduğunu bu nedenle fiyatların normal olduğunu söyledi.

Mutfakların siyah incisi trüf mantarı, kilosu 400 euro
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Trüf mantarının yağının da yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ve birçok alanda kullanıldığını söyleyen şef Can Oba, evde trüf mantarı kullanmak isteyenler için tarif de verdi.
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Fırında bonfile et ve sebze sotesi yapan Oba, tavada eti mühürledikten sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra üzerine trüf mantarı sosu ekledi. Kestane çorbası için de trüf mantarının yağını kullanan Oba, trüf mantarını ve yağını damak zevklerine göre diledikleri gibi tüketebileceklerini söyledi.
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“BUNUN İÇİN ÖZEL KÖPEKLER YETİŞTİRİLİR” <br> <br> “Trüf mantarı, mantargillerin içinde aromalısı. Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok. Onun için Avrupa’da ve dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda trüf mantarı ve trüf yağı kullanılır. Baldan, makarnaya kadar kullanılıyor. diyen Şef Can Oba,şöyle konuştu:
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Bu çok değerli bir şey. Türkiye’de yeni yeni kıymeti biliniyor. Siyah trüfün kilosu yaklaşık 300-400 Euro. Yaklaşık 2 bin 500 liraya denk geliyor. Bu parayı bir dönüm buğdaydan kazanıyorsunuz. Ama bunun 1 kilosundan kazanıyorsunuz. Ekilmediği ve doğada doğal olarak yetiştiği için daha faydalı. Türkiye’de kestane ve meşe ağaçlarını sever. Ilıman bir iklim olması lazım. Özellikle Langoz Ormanları, Akdeniz Bölgesi bunun için idealdir. Toprağın 20 santim aşağısında bulunur. Bunun için özel köpekler yetiştirilir. Bu köpekler kokuya ilerlerler”
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“BAHARATLAR GRUBUNDA BİLE TRÜF MANTARI KADAR GÜÇLÜ BİR ŞEY YOKTUR” Yemeklerde güçlü aroması sebebiyle tercih edildiğini belirten Oba, “Çok güçlü bir aroması var. Vanilya ile eş değer. Özellikle trüf mantarı yağı, lezzete lezzet katıyor. Baharatta acıyı, tuzu, kokuyu alabilirsiniz. Ancak baharatlar grubunda bile trüf mantarı kadar güçlü bir şey yoktur. Bu özel bir mantar, onun için de çok değerli. Restoranda trüflü makarna sipariş ettiğiniz zaman fiyat da tat da yükseliyor” dedi.
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“FRANSA’DA YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYE SADECE TRÜFTEN İSTİHDAM ALANI VAR” <br> <br> Toplayıcılığının yapıldığı ülkelerde önemli bir istihdam olduğunu ifade eden Oba, “20 gramlık bir mantar 4 porsiyonluk yemek için yeterlidir. Bu da yaklaşık 40-48 liraya denk gelir. Büyük alışveriş merkezlerinde, zincir marketlerde hem kendisi hem yağı satılmaya başladı. Saklama şekli de önemlidir. Eğer kesildiyse 4 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Gazete kağıdını her gün değiştirmek üzere buzdolabında saklanabilir. Fransa’da yaklaşık 10 bin kişiye sadece trüften istihdam alanı var. Bacası fabrika. İnşallah ülkemizde de gerekli yeri kazanır” diye konuştu.
Mutfakların siyah incisi trüf mantarı, kilosu 400 euro
Dünyanın en değerli mantarı trüf, meşe ve kestane ağaçlarının 20 santim dibinde yetişiyor. Özel köpeklerle toplanan mantarın kilogram fiyatı ise 300-400 euro arasında değişiyor. Baldan, makarnaya kadar pek çok yerde kullanıldığını söyleyen Şef Can Oba ise "Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok” diyor.


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