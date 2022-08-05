Türkiye’ye yabancı yatırım hızlandı

Önce pandemi ardından da Rusya-Ukrayna savaşı dünya ekonomilerini zor duruma soktu. Birçok ülkede resesyon korkusu yaşanırken, Türkiye’ye olan ilgi ise artarak devam ediyor. Geçen yıl Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımı yüzde 81 artarak 14.5 milyar dolara çıktı. Tüm yatırımcılar için güvenilir ve dayanıklı bir tedarik üssü haline gelen Türkiye’ye son dönemde yabancı sermaye girişi arttı. Bu artış Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerine de yansıdı.

38.6 MİLYAR DOLARI ALTIN

TCMB’nin toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara çıktı. Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz’da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

NEBATİ SİNYALİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de önceki gün katıldığı bir televizyon programında, yabancı sermaye girişindeki artışa dikkat çekti. Nebati, “Geçen haftadan itibaren Türkiye’ye para akışı hızlandı, bundan sonra da devam edecek. Süren trendle, Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak. Devam eden trendle, Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak. Doğrudan yatırımlarla ülkenin cari açığı tamamen karşılanmış olacak” açıklamasında bulundu. Öte yandan, Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 29 Temmuz ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış olarak yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 948 milyon dolar arttı.

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ŞİRKETLER DÖVİZ ALIYOR

Gerçek kişilerde döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak 193 milyon dolar düşüş yaşanırken tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 141 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin özellikle dolar cinsi döviz mevduatındaki 1.7 milyar dolarlık yükseliş dikkat çekti.

Enflasyondaki artış temel mal ve hizmetten

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,37 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 79,6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından Merkez Bankası da Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Raporda, "Temmuzda önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı temel malda 1,44 puan, hizmette 0,75 puan, alkol-tütün-altın grubunda 0,45 puan ve gıdada 0,32 puan artarken, enerjide 1,98 azaldı" denildi.