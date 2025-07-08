Uçuşun başkenti de Ankara olsun

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarda merkez olması gerektiğini belirterek, artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek üzere iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarının, birinci etabının büyük oranda tamamlandığını anımsattı.

ANADOLU'NUN MERKEZİ OLMA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Ankara'nın coğrafi, ekonomik ve lojistik üstünlüklerinin, uluslararası uçuşlarda merkez olarak konumlanması için güçlü bir zemin oluşturduğuna işaret eden Baran, "Ankara, sahip olduğu güçlü lojistik bağlantılar ve Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen modernize çalışmalarıyla, uluslararası uçuşlarda Anadolu'nun 'hub'ı olma hedefi doğrultusunda, tam donanımlı ve hazır konuma geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Baran

THY DİREKT SEFER YAPMALI

Baran, Ankara'dan yaklaşık 15 hava yolu şirketinin, yurt dışına uçuş gerçekleştiğini hatırlatarak, "Şehrimizden yurt dışına uçan çok sayıda hava yolu şirketi var, ancak dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları (THY) ile sadece İstanbul'a uçulabiliyor. Ankaralılar, THY ile dünyaya uçmak istiyor. Ülkemizin gururu, bayrak taşıyıcı şirketimiz THY, Ankara'yı yurt dışı uçuşlar için merkez olarak değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN EKONOMİK GÜCÜ ÜRETİMLE ARTTI

Esenboğa Havalimanı'nın, devam eden çalışmalarla birlikte, yıllık yolcu kapasitesinin artacağına dikkati çeken Baran, "Savunma sanayisi, sağlık turizmi, ihracat odaklı üretim kapasitemizle birlikte, Ankara sadece bir başkent değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik bir güç. Direkt uçuşlarla, bu gücü dünyaya taşıyabiliriz. Ankara'mızın hem şehrimiz ve bölgemiz, hem de ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından stratejik bir merkez olarak konumlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için yurt dışına direkt uçuşlar önemli. Ankara ve çevre illerden iş insanlarımız, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz, dünyaya başkentimizden açılabilir" şeklinde konuştu.







