Ulaşım ağına iki yeni takviye

Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bundan 22 yıl önce toplam yollardaki araç sayımız yaklaşık 8,5 milyon iken ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometre idi. Bugün trafikteki araç sayımız 30,5 milyona çıktı. Bu rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarımız gibi yeni projelerimizle de kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç katmaya ve vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.





İRAN’A KADAR UZAYACAK

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu için Uraloğlu, “101 kilometresi ana gövde, 19 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere 120 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Proje kapsamında, 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin de inşa edilecek. Otoyolumuz, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e erişim sağlayan köprü özelliğini de taşıyor" dedi. Projenin hayata geçmesiyle yıllık 3,3 milyar lira tasarruf edileceğini ifade eden Uraloğlu, “Otoyol projemiz, Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağıdır" açıklamasında bulundu.





TURİZMİN KALBİNE OTOYOL

Turizmin en önemli duraklarından biri olan Antalya-Alanya arasında yapılacak otoyol için ise Uraloğlu, şu bilgileri verdi: “Otoyol, 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre olarak projelendirildi. Proje kapsamında, 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi de inşa edilecek. Yeni yol, bölge turizmi için dönüm noktası olacak. Otoyolumuzun tamam-lanmasıyla yıllık toplam 6,6 milyar lira tasarruf edeceğiz."











