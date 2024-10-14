2025 bütçesi 13,3 trilyon lira

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki ay sürecek bütçe maratonuna hazırlanıyor. 2025 Bütçe Kanunu, bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bağlanarak Meclis'e gönderilecek. 17 Ekim'de Meclis'e gelecek 2025 yılı bütçesi, 2024 yılı bütçesine oranla yüzde 20 daha fazla olması öngörüldü. 13 trilyon 343 milyar TL olması beklenen 2025 bütçesindeki artışın ağırlıklı olarak bu yıl da eğitim, sağlık ve savunma gider kalemlerinde olacağı ifade edildi. 2024 Bütçe Kanununa göre 11 trilyon 90 milyar TL olarak resmileşmişti.





ASLAN PAYI 2025'TE DE MEB'İN

Bütçe aslan payı her sene olduğu gibi bu yılda, Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) olacak. Orta Vadeli Program'da yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2025 yılı bütçesi ödenek teklif tavanlarına göre; MEB'e gelecek yıl merkezi bütçeden ayrılan toplam kesenek ve ödenek miktarı 1 trilyon 451 milyar 715 milyon TL olacak. MEB bütçesindeki artış 2025'te de sürecek. Bakanlığın 2024 bütçesi 1 trilyon 90 milyar TL olarak hesaplanmıştı. İkinci sıradaki Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı ödeneğinin 1 trilyon 17 milyar 383 milyon TL'ye çıkarılması öngörüldü. Bu bakanlığı 2024 bütçesi 752 milyar 562 milyon TL'ydi. Milli Üçüncü sıradaki Savunma Bakanlığı bütçesinin ise en düşük 623 milyar 899 milyon TL olacak.





ÇALIŞMAYA 240 MİLYAR LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 2025 yılı için 865 milyar 536 milyon TL'lik bütçe ayrıldı. Bakanlık bütçesine toplam emekli aylıklarının ödeneği de dahil. Çalışma Bakanlığı'nın 2024 Bütçe Kanunu’ndaki öngörülen toplam ödeneği, 625 milyar 780 milyon TL olarak öngörüldü. Bütçe ana kalemlerin hepsine ödenek ve kesenek ayarlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı içinse 6 trilyon 121 milyar TL'lik bir bütçe hazırlandı. Bu bakanlığının bütçesi 2024 yılında 2,7 trilyon TL'yi.



















