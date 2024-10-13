Trendyol TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathon’u tamamlandı

“Trendyol olarak Türkiye’de teknoloji üretme bilincini güçlendiren TEKNOFEST’in paydaşları arasında yer alıyoruz. Yedi sene önce ilk adımları atılan bu festival bugün geldiği noktada Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlerin buluşma noktasına dönüştü. TEKNOFEST’in ve bu etkinliğe katılan gençlerin azmiyle ülkemizin teknolojide pozitif olarak ayrışacağını düşünüyoruz. Son üç yıldır sponsor olarak destek verdiğimiz TEKNOFEST’in bu sene paydaşlarından biri olduk ve ilk e-ticaret hackathonunu düzenledik. Burada, öncelikle tüm katılımcı gençlerimize e-ticarette kullanılan teknolojileri anlattık ve onların bu teknolojilerle yerel üreticilerin dijitalleşmesini kolaylaştıracak yeni çözümler üretmelerini istedik. Bu istek, UNDP ile birlikte Adana Kürkçüler Köyü’nde başlattığımız ve Türkiye’nin 5 farklı iline yaydığımız Yarının Köyleri projemizin hedefiyle birebir örtüşüyor. Teknolojinin ve dijital hizmetlerin burada büyük bir rolü olduğuna inanıyoruz. Türkiye'deki üretim kalitesi çok yüksek ve bunu global pazarlara taşıyabilmek adına e-ihracat yapıyoruz. Trendyol platformunda yüzbinlerce üretici ve satıcı var. Şimdiye kadar 120 bin üreticimizi ihracata açtık. Bu projeler sayesinde köyden bir üretici, siparişlerinin yüzde 50’sini yurt dışından alır hale geldi. Trendyol olarak yurt dışına da yatırım yaparak Türkiye'nin ihracat gücünü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin önde gelen e-ihracat şirketi olarak, globalleşen ve dijitalleşen dünyada büyümeyi sürdüreceğiz”