Trendyol TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathon’u tamamlandı

Milli teknoloji ekosistemine katkı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak hedefiyle gerçekleştirilen hackathonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 1.’lik ödülüne Hüseyin Emre Seyrek, Mehmet Egemen Uzun, Atahan Uz ve Ahmed Zee’den oluşan ‘BazLLaMa Is All You Need’ takımı layık görüldü. ‘Sebil’ takımı (Ömer Kaan Gürbüz, Kaan Efe Keleş,Melih Coşğun, Murat Şahin) 2. olurken, ‘Kermit’ takımı (Abdelrahman Ahmed Said, İbrahim Wahdan ve İsmail Furkan Atasoy) ise 3. olarak hackathonu tamamladı. 2. ve 3. takımın ödülleri de, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Teknofest Kapanış Günü’nde verildi.