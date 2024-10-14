Para tuzağına düşmeyin

TBMM Dilekçe Komisyonu ve Meclis Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu bu hafta ayrı ayrı toplanacak. Alt komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği yetkilileri sunum yapacak. BDDK, komisyonda, toplumda finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi için öneriler ve raporlarını sunacak.

Finans Ofisi de kripto varlıklar hakkında bilgilendirmede bulunacak. Kripto para kullanımı açısından öne çıkan ülkelerin başında ise Türkiye var. Blokzincir veri analitiği firması Chainalysis'in yaptığı araştırmaya göre kripto para kaba işlem hacmi açısından Türkiye 170 milyar doları aşan hacmiyle ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın ardından dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Sene ortasında Meclis'ten geçerek yasalaşan Kripto Varlıklar Yasası ile bu alanda Türkiye'de yasal mevzuat boşluğu büyük ölçüde doldurulmuş olsa da kolay para kazanma sorunu varlığını sürdürüyor. Resmi verilere göre, kripto varlıklar üzerinden 7,6 milyar dolarlık işlem yapılıyor. Dört büyük kripto platformunda da 2020'de 1,7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18.2 milyon hesap işletiyor.