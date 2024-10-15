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Ulaştırmada devler zirvesi Türkiye’de

Ulaştırmada devler zirvesi Türkiye’de

Mehmet Güney
04:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye, ulaştırmada iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Yol Kongresi bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İstanbul'da gerçekleşecek kongreye, normalleşme sürecindeki Ermenistan ve Mısır’dan da temsilci geliyor. Üç gün sürecek kongrede sektörün önde gelen isimleri bir araya gelecek. Temsilciler, geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek vizyonları paylaşılacak. Kongrede kara ulaştırmasında Türkiye’nin atılımları da anlatılacak. Kongrede uluslararası iş birlikleri de değerlendirilecek.


SİVİL HAVACILIKTA EV SAHİBİ ANTALYA

Sivil havacılık için ise gözler 12-14 Kasım tarihleri arasında Antalya’da olacak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün düzenlediği zirvede yapay zeka ve siber güvenlik fonksiyonları ele alınacak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar’ın da katılacağı zirvede BAE, Suudi Arabistan, İngiltere, Uganda, Mısır, Mozambik, ABD ve Kanada’dan temsilci bekleniyor.




#ulaştırma
#altyapı
#türkiye

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