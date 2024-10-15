Ulaştırmada devler zirvesi Türkiye’de

Bu hafta Meclis’e sunulacak 2025 yılı bütçesinin geçen yıla göre %20 artışla 13 trilyon 343 milyar lira olması öngörüldü. Meclis serüveni 2 ay sürecek bütçede aslan payı 1 trilyon 451 milyar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda olacak. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 1 trilyon 17 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ise en az 623 milyar 899 milyon lira olması bekleniyor. “2025 Bütçe Kanunu” için ilk sunumu, 21 ya da 22 Ekim’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.