İhracatçının kredi kanalları çeşitleniyor

İhracatın tabana yayılması ve üreticinin finansman sorununa çözüm bulmak için kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. Mart 2022'den bu yana ihracatçılara 85 milyar TL'lik finansman kaynağı sağladı. Toplamda 9 bin 531 ihracatçının evini, arsasını ya da fabrikasını ipotek ettirmeden finansmana ulaşmasını sağlayan bugüne kadar toplamda 20 binin üzerinde kredi garanti ve kefaletine olumlu yanıt verdi.

İGE’nin öz kaynağı ve hazine kaynağından sağladığı ana kefalet destek paketlerinin yanında kısa zaman önce devreye aldığı yeşil dönüşüm ve ihracatta kadını destekleme temalı paketlere yenileri de ekleniyor. Bu kapsamda ihracatçıların her alandaki finansman ihtiyacına destek olmak için “Yabancı Para Kefalet Destek” ve “Yüksek Katma Değerli İhracata Destek” paketleri de ihracatçıların kullanımına açılacak ve kredi kefalet miktarının kısa süre içerisinde 100 milyar TL'yi aşması sağlanacak ve bu finansman kaynağı ile ihracatçılar yüksek katma değerli ihracata teşvik edilecek.