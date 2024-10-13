Somali’den sonra yeni rota Libya

Türkiye, kara ve denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarını uluslararası boyuta taşıdı. Oruç Reis’in Somali’ye gitmesinin ardından Libya’daki deniz yetki alanı için de görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda, dost ülke ile ruhsat aşamasına gelindiği öğrenildi. Süreç bittikten sonra belirlenen yetki alanında Türkiye, petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.
Somali açıklarında ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapmak üzere gönderilen Oruç Reis’in ardından yeni hedef Libya olacak. Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanı anlaşması kapsamında bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu kapsamda Libya’daki kara ve denizler üzerinde konuşulan sahalar için ruhsat aşamasına gelindi. Ruhsat süreci tamamlandıktan sonra belirlenen yetki alanında Türkiye, petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Türkiye ile Libya arasındaki enerji iş birliği 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ile önem kazandı. 2023 yılında ise hidrokarbon alanında bir mutabakat zaptıyla iş birliği hukuki çerçeveye oturtuldu.
KARADENİZ GAZI İLGİYİ ARTIRDI
Libya’da uzun yıllar faaliyet yürüten ve politik ortam sebebiyle bölgedeki faaliyetlerini durduran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), ülkede milyonlarca doları aşan yatırımı bulunuyor. Libya, Karadeniz’deki keşfin kısa sürede üretime kazandırılmasını ve bunların Türkiye’ye ait sismik arama ve sondaj gemileri ile yapılmasını ilgiyle karşıladı.
LİBYA RUHSAT AŞAMASINDA
Libya, İki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesiyle birlikte, TPAO ile ‘petrol hilali’ adı verilen coğrafyada ortak enerji projeleri geliştirmek ve bu sahaların yeniden faaliyete geçirilmesini istedi. Konu, sene başında düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında ardından ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD ziyaretinde gündeme geldi. İş birliği çalışmaları kapsamında Libya’daki offshore ve onshore sahalar için ruhsat aşamasına gelindi. Ruhsat süreci tamamlandıktan sonra belirlenen yetki alanında Türkiye, petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. İki ülkenin hidrokarbon üretimi, taşınması, rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ile ilgili projeler yürütülecek.
Keşfedilmeyi bekleyen alanlar var
- Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 40’ında şimdiye kadar petrol ve doğal gaz arama faaliyeti yürütülmedi. Libya NOC Ulusal Petrol Şirketi’nin verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası ve 12 doğal gaz sahası bulunuyor. Libya’nın kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi Mısır sınırından Tunus’a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Keşfedilmiş Sirte, Murzuk, Buri, Sabrata ve Curf gibi petrol ve doğal gaz alanlarının yanı sıra, henüz keşfedilmeyi bekleyen alanlar bulunuyor.