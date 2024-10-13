Somali’den sonra yeni rota Libya

Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 40’ında şimdiye kadar petrol ve doğal gaz arama faaliyeti yürütülmedi. Libya NOC Ulusal Petrol Şirketi’nin verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası ve 12 doğal gaz sahası bulunuyor. Libya’nın kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi Mısır sınırından Tunus’a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Keşfedilmiş Sirte, Murzuk, Buri, Sabrata ve Curf gibi petrol ve doğal gaz alanlarının yanı sıra, henüz keşfedilmeyi bekleyen alanlar bulunuyor.