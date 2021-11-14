Ekonomi Uluslararası İş Forumu Azerbaycanda kapılarını açıyor 15 milyar dolar ticaret hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uluslararası İş Forumu Azerbaycan’da kapılarını açıyor: 15 milyar dolar ticaret hedefi

Uluslararası İş Forumu, Azerbaycan’da kapılarını açıyor. 30 farklı ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından bin iş insanı Bakü’de bir araya getirilecek. Foruma Türkiye’den 500 iş adamı götüreceklerini belirten IBF Başkanı Erol Yarar, “Türkiye- Azerbaycan ticaretini 15 milyar dolara çıkarılması hedefi var” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Uluslararası İş Forumu Azerbaycan’da kapılarını açıyor: 15 milyar dolar ticaret hedefi
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MÜSİAD’ın öncülük ettiği 25. Uluslararası İş Forumu (IBF), Azerbaycan’da gerçekleştirilecek. MÜSİAD öncülük ettiği forum; Azerbaycan’ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek için Bakü’de düzenleniyor. Kongrede gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki imkanların anlatılması için toplantılar planlanıyor.

Erol Yarar
Erol Yarar

AZERBAYCAN’A MORAL OLACAK

IBF Başkanı Erol Yarar, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan önemli iş insanlarının katılımıyla Azerbaycan için büyük bir iktisadi çıkarma yaptıklarını ifade etti. Organizasyonun hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından sevindirici ve moral verici olacağını aktaran Yarar, “İşgalden kurtarılan Karabağ’ın ekonomik kalkınma konusu Azerbaycan’ın bir numaralı gündemi. Biz de kalıcı ekonomik bir bağ ve köprüler kurmak istiyoruz” diye konuştu.

GIDA, SAĞLIK VE TURİZMDE İŞ VAR

Bir yıla yakın sürdürdükleri çalışmalar neticesinde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 Türk iş insanını Azerbaycan’a götüreceklerini belirten Yarar, “Tarım, gıda, sağlık, turizm, altyapı yatırımları gibi çok önemli sektörlerde işbirliği için gidiyoruz. 360 derece iktisadi ilişki kuruyoruz. Ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in işaret ettiği üzere 15 milyar dolara çıkarılması hedefinden bahsediyoruz. Güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan barış ve istikrarın güvencesi olacak” dedi.

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