Veganlara özel Humm Organic lezzetleri

Sürdürülebilir organik tarımı ve üretimi destekleyen “Temiz Reçete”li Humm Organic; vegan beslenmeyi tercih edenler için kurabiyeden grissiniye, kekten gevreğe 13 farklı lezzet sunuyor.





Hiçbir katkı maddesi, koruyucu, renklendirici ve ilave şeker bulundurmayan “Temiz Reçete”li Humm Organic atıştırmalıkları, lezzetini ve yüksek besin değerini; sentetik veya kimyasal gübre kullanılmayan, yüksek toprak kalitesinde yetişen, organik tarımla üretilen ürünlerden alıyor. Kurabiye, kraker, bar, kek, puf ve kahvaltılık gevrek çeşitlerinden oluşan Humm Organic’in 16 farklı lezzetinden 13’ü vegan sertifikalı, 5’i ise hem vegan hem de glütensiz.

Küçükten büyüğe herkesin damak tadına uygun, günün her saatinde keşfedilmeye hazır birbirinden farklı içeriklerdeki vegan lezzetler arasında; keçiboynuzlu ve fındıklı, zencefilli ve tarçınlı, pekmezli ve tahinli kurabiyeler, meyveli kek ve küpler, pancarlı ve tam tahıllı puflar, yulaf barlar ile pancarlı ve zeytinli grissiniler bulunuyor.









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