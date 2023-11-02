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Ekonomi

Veganlara özel Humm Organic lezzetleri

Sürdürülebilir organik tarımı ve üretimi destekleyen “Temiz Reçete”li Humm Organic; vegan beslenmeyi tercih edenler için kurabiyeden grissiniye, kekten gevreğe 13 farklı lezzet sunuyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:29 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Humm Organic

Humm Organic

Sürdürülebilir organik tarımı ve üretimi destekleyen “Temiz Reçete”li Humm Organic; vegan beslenmeyi tercih edenler için kurabiyeden grissiniye, kekten gevreğe 13 farklı lezzet sunuyor.


Hiçbir katkı maddesi, koruyucu, renklendirici ve ilave şeker bulundurmayan “Temiz Reçete”li Humm Organic atıştırmalıkları, lezzetini ve yüksek besin değerini; sentetik veya kimyasal gübre kullanılmayan, yüksek toprak kalitesinde yetişen, organik tarımla üretilen ürünlerden alıyor. Kurabiye, kraker, bar, kek, puf ve kahvaltılık gevrek çeşitlerinden oluşan Humm Organic’in 16 farklı lezzetinden 13’ü vegan sertifikalı, 5’i ise hem vegan hem de glütensiz.

Küçükten büyüğe herkesin damak tadına uygun, günün her saatinde keşfedilmeye hazır birbirinden farklı içeriklerdeki vegan lezzetler arasında; keçiboynuzlu ve fındıklı, zencefilli ve tarçınlı, pekmezli ve tahinli kurabiyeler, meyveli kek ve küpler, pancarlı ve tam tahıllı puflar, yulaf barlar ile pancarlı ve zeytinli grissiniler bulunuyor.



Humm Organic hakkında


Humm Organic, 2017 yılında her biri kendi mesleğinde başarılı üç annenin kendi deneyimlerinden yola çıkarak, çocukların sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak misyonuyla kuruldu. Nitelikli beslenmenin yaygınlaşması adına attığı doğru adımlarla bugün, küçükten büyüğe herkes için %100 organik, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar sunan marka, kuruluşundan bu yana 5 kattan fazla büyüyerek organik atıştırmalık pazarının lider markaları arasına girmiştir. Sürdürülebilir organik tarımı ve üretimi destekleyen, içeriğinde hiçbir katkı maddesi, koruyucu, renklendirici ve ilave şeker içermeyen “Temiz Reçete”li Humm Organic ürünleri; kurabiye, kraker, bar, kek, puf ve kahvaltılık gevrek çeşitlerinden oluşan 20’ye yakın farklı lezzeti, glütensiz ve vegan seçenekleriyle Türkiye genelinde binlerce satış noktasında tüketicilerle buluşmaktadır.

#Vegan
#beslenme
#organik tarım
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