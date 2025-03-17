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Vergi mükelleflerine uyarı: Kira geliri beyannamesi için son tarih 2 Nisan

Vergi mükelleflerine uyarı: Kira geliri beyannamesi için son tarih 2 Nisan

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:0617/03/2025, Pazartesi
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Geçen yıla ait konut ve iş yeri kira gelirleri için beyanname verme süresi 2 Nisan’da sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, sürece dair bilgileri hazırladığı videoyla paylaştı ve beyannamelerin Dijital Vergi Dairesi veya resmi internet sitesi üzerinden kolayca doldurulabileceğini hatırlattı.

Kira gelirleri için beyanname verme süreci devam ediyor. Geçen yıl konuttan 33 bin lira, işyerinden ise 230 bin lira ve üzeri kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle yükümlü. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermek zorunda değil.


TRT Haber’in aktardığına göre vergi mükelleflerinin ceza almamaları için beyannamelerini 2 Nisan’a kadar vermeleri gerekiyor.


İki taksitle ödenebilecek


Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek.


Ayrıca aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor.


Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden ‘hazır beyanname sistemini’ doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi’nden hazır beyana ulaşılabilecek.


Süreçle ilgili her türlü bilgi için ALO 189 Vergi İletişim Merkezi de aranabilir.




#kira
#ekonomi
#vergi

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