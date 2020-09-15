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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yasak sonrası toplu taşıma için otobüs ve servisçilerden çağrı: Biz de yolcu taşıyalım​

Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı: Biz de yolcu taşıyalım

Koronavirüs vaka sayılarında yeniden yaşanan artış sonrası uygulanmaya başlayan ayakta yolcu yasağı özellikle büyükşehirlerde toplu taşımada aksaklıklara yol açmaya başladı. Otobüsçüler ve servisçiler ise ayakta yolcu alınmamasından kaynaklı ortaya çıkan araç sıkıntısına yönelik yolcu taşımayı önerdi. Taleplerini ilgili bakanlıklara ve valiliklere ileten işletmeciler kabul görülmesi halinde günün belli saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmaya başlayacak. Ancak bu teklife karşı çıkanlar da var. Hatlı minibüs işletmecileri böyle bir uygulamanın karışıklık oluşturacağını belirterek karşı yönde önerge verdi.

Kenan Biter Yeni Şafak
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu almak yasaklandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu almak yasaklandı.

Koronavirüs salgınının artışa geçmesiyle yeniden uygulanmaya başlayan ayakta yolcu yasağı sonrasında toplu taşıma araçlarında da sıkıntılar oluşmaya başladı.

İşine gidip gelmek zorunda olan ve tek alternatifi toplu taşıma olan vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluştururken yasak sonrası ortaya çıkan araç eksiği için ise iki sürpriz çağrı birden geldi.

Ayakta yolcu alınamamasından kaynaklı şehir içi yolcu taşımacılığında yaşanan araç eksiğine yönelik turizm otobüsleri ve servis araçları ile de günün belli saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılması isteniyor.

50 bine yakın turizm belgeli aracın atıl durumda beklediği belirtiliyor.

TEK YERİNE İKİ BİLETLE ÇALIŞACAK

Dikkat çeken öneri Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan geldi. Söz konusu öneri Turizm ve Maliye Bakanlıklarına da iletilirken, sistemde her araca tıpkı belediye araçlarında olduğu gibi kart okuma sistemi takılması, bu araçların da günün yoğun saatlerinde, belediyelerin belirlediği güzergâhlarda, transit olarak çalışması, bilet ücretlerinin de iki katı (Tek bilet olan yere iki bilet) şeklinde olması teklif edildi.

Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor
GÜNDEM
Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası toplu taşımada ayakta yolcu yasaklandı.
Turizm taşıma belgeli yaklaşık 50 bin araç atıl durumda beklediği belirtiliyor.
  • Okul ve iş yerlerinde personel taşımacılığı yapan ancak koronavirüs nedeniyle boşa çıkan servis araçlarının ise minibüs hatlarında yolcu taşımacılığına destek olması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir' dedi.

Okulların kapalı olmasından dolayı 60 bin aracın atıl durumda beklediği kaydediliyor.

KORİDORLAR İNDİ BİNDİYE ÇOK MÜSAİT DEĞİL!

Ayakta yolcu taşımacılığı sonrasında gündeme gelen teklifi değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yolcu otobüslerinin şehir içinde çalışması için araç içinde düzenleme yapılması gerektiğini çünkü koridorların iki kişinin yan yana geçmesi için çok müsait olmadığını bunu da indi bindi de ciddi zaman kaybı yaşatacağına vurgu yaparken otobüslerin şehir için de ciddi anlamda trafik yükü oluşturacağına da vurgu yaparak mesai saatlerinin de düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan.

EKONOMİK OLARAK NEFES ALDIRACAK

Servis araçlarının ise minibüs hatlarında kullanılması yönündeki çağrıyı yenisafak.com için değerlendiren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, sadece İstanbul'da 20-25 bin servis aracının boşta olduğunu bu durum da hem onlara ekonomik olarak nefes aldırmak hem de İstanbullunun bir yerden bir yere gitme ihtiyacını karşılamak için bu yönde bir teklifleri olduğunu söyledi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk.

ARA DURAKLARDAN YOLCU ALINMAYACAK

Minibüslerde taşıma modeli araç kapasite kadar olduğu ve koltuk kapasitesi kadar taşıma yapılabileceğini de belirten Öztürk, servis araçlarının koridor vs. şeklinde bir düzenlemeye ihtiyacı olmadığını dile getirerek şöyle konuştu; ''Bazı halk otobüsçüleri ve minibüsçülerde bu sistemin işe yaraması halinde servisçilerin bu alana kayabileceğine ilişkin tedirginlik oluştu. Bizim bu yönde bir talebimiz yok. Bizim ne minibüsçülük de ne de halk otobüsçülüğün de gözümüz var. Biz sadece metro ve metrobüslerin ilk ve son duraklarına belli noktalardan ara duraklardan yolcu almamak kaydıyla yükü azaltmanın peşindeyiz. Bu noktada hem belediyeye hem de valiliğe yazılarımız yazdık.'' dedi.

İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge.

KARIŞIKLIK OLUR İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ!

Servis araçlarının minübüs hatlarındaki yoğunluğa destek olması için sunulan teklife ilişkin yenisafak.com'a konuşan İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, valilik tarafından kendilerine bu yönde bir teklif geldiğini, teklifte metrobüslerde yoğunluk yaşanan yerlerden aktarma yerlerine servisçilerin de destek olması yönünde bir talep olduğunu belirterek, bu teklifi minibüsün ve halk otobüsünün geçtiği noktada böyle bir durum olması halinde karışıklık oluşturabileceği ve bu sıkıntının içerisinden çıkılamayacağı gerekçesiyle karşı bir önerge verdiklerini vurguladı.

Ayakta yolcu yasağı sonrası toplu taşımada sıkıntılar oluşmaya başladı.

4 FARKLI MESAİ SAATİ UYGULAMASI

Toplu taşımaya yönelik getirilen kısıtlı yasaklama sonrası Ankara'da uygulanmaya başlayan mesai saati düzenlemesinin benzerinin İstanbul'da uygulanması bekleniyor. Toplu taşımaya binen yükü hafifletmek için gündeme gelen düzenleme Ankara'da mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanıyor. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedefleniyor.

İstanbul'da yasak olduğu halde sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk yapıldığı görüldü
OYNAT 00:59
İstanbul'da yasak olduğu halde sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk yapıldığı görüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

İstanbul'da ayakta yolcu denetimi: Bir minibüsten 12 yolcu yerine 24 kişi çıktı!
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Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağı ise İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınacak kararların ardından belli olacağı öğrenildi.
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Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
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Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda sivil trafik uygulama ekiplerinin yaptığı uygulamada yine tıka basa yolcu taşındığı görüldü.
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Bir minibüste 12 yerine toplam 24 yolcu çıktı. Sürücülere ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza tutanağı düzenlendi.
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Fazla yolcu aldığı için ceza yazılan bir minibüs sürücüsü yolcuların kendilerinin bindiğini ifade ederek, Yolcu kendisi biniyor. Zorla almıyoruz yolcu kendisi biniyor. Binmeyin dedim yolcu yine kendisi biniyor dedi.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada minibüslerin fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi.
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Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.
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Anadolu Yakası'nda ise denetim noktası Kadıköy, D-100 Karayolu Bostancı mevkii oldu.
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Burada da Sivil Trafik ekipleri minibüsleri durdurdu.
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Minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmazken bir minibüs şoförüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.
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İstanbul'da ayakta yolcu denetimi: Bir minibüsten 12 yolcu yerine 24 kişi çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından İstanbul polisi bu sabah toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 12 yolcu yerine 24 yolcu inmesi ise polis ekipleri bile şaşırttı.
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Biz de yolcu taşıyalım

Biz de yolcu taşıyalım

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.
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