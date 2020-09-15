Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı: Biz de yolcu taşıyalım

Koronavirüs salgınının artışa geçmesiyle yeniden uygulanmaya başlayan ayakta yolcu yasağı sonrasında toplu taşıma araçlarında da sıkıntılar oluşmaya başladı.

İşine gidip gelmek zorunda olan ve tek alternatifi toplu taşıma olan vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluştururken yasak sonrası ortaya çıkan araç eksiği için ise iki sürpriz çağrı birden geldi.

Ayakta yolcu alınamamasından kaynaklı şehir içi yolcu taşımacılığında yaşanan araç eksiğine yönelik turizm otobüsleri ve servis araçları ile de günün belli saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılması isteniyor.

50 bine yakın turizm belgeli aracın atıl durumda beklediği belirtiliyor.

TEK YERİNE İKİ BİLETLE ÇALIŞACAK

Dikkat çeken öneri Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan geldi. Söz konusu öneri Turizm ve Maliye Bakanlıklarına da iletilirken, sistemde her araca tıpkı belediye araçlarında olduğu gibi kart okuma sistemi takılması, bu araçların da günün yoğun saatlerinde, belediyelerin belirlediği güzergâhlarda, transit olarak çalışması, bilet ücretlerinin de iki katı (Tek bilet olan yere iki bilet) şeklinde olması teklif edildi.

GÜNDEM Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası toplu taşımada ayakta yolcu yasaklandı.

Turizm taşıma belgeli yaklaşık 50 bin araç atıl durumda beklediği belirtiliyor.

Okul ve iş yerlerinde personel taşımacılığı yapan ancak koronavirüs nedeniyle boşa çıkan servis araçlarının ise minibüs hatlarında yolcu taşımacılığına destek olması istendi.

OYNAT 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir' dedi. BiP'te paylaş

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Okulların kapalı olmasından dolayı 60 bin aracın atıl durumda beklediği kaydediliyor.

KORİDORLAR İNDİ BİNDİYE ÇOK MÜSAİT DEĞİL!

Ayakta yolcu taşımacılığı sonrasında gündeme gelen teklifi değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yolcu otobüslerinin şehir içinde çalışması için araç içinde düzenleme yapılması gerektiğini çünkü koridorların iki kişinin yan yana geçmesi için çok müsait olmadığını bunu da indi bindi de ciddi zaman kaybı yaşatacağına vurgu yaparken otobüslerin şehir için de ciddi anlamda trafik yükü oluşturacağına da vurgu yaparak mesai saatlerinin de düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan.

EKONOMİK OLARAK NEFES ALDIRACAK

Servis araçlarının ise minibüs hatlarında kullanılması yönündeki çağrıyı yenisafak.com için değerlendiren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, sadece İstanbul'da 20-25 bin servis aracının boşta olduğunu bu durum da hem onlara ekonomik olarak nefes aldırmak hem de İstanbullunun bir yerden bir yere gitme ihtiyacını karşılamak için bu yönde bir teklifleri olduğunu söyledi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk.

ARA DURAKLARDAN YOLCU ALINMAYACAK

Minibüslerde taşıma modeli araç kapasite kadar olduğu ve koltuk kapasitesi kadar taşıma yapılabileceğini de belirten Öztürk, servis araçlarının koridor vs. şeklinde bir düzenlemeye ihtiyacı olmadığını dile getirerek şöyle konuştu; ''Bazı halk otobüsçüleri ve minibüsçülerde bu sistemin işe yaraması halinde servisçilerin bu alana kayabileceğine ilişkin tedirginlik oluştu. Bizim bu yönde bir talebimiz yok. Bizim ne minibüsçülük de ne de halk otobüsçülüğün de gözümüz var. Biz sadece metro ve metrobüslerin ilk ve son duraklarına belli noktalardan ara duraklardan yolcu almamak kaydıyla yükü azaltmanın peşindeyiz. Bu noktada hem belediyeye hem de valiliğe yazılarımız yazdık.'' dedi.

İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge.

KARIŞIKLIK OLUR İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ!

Servis araçlarının minübüs hatlarındaki yoğunluğa destek olması için sunulan teklife ilişkin yenisafak.com'a konuşan İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, valilik tarafından kendilerine bu yönde bir teklif geldiğini, teklifte metrobüslerde yoğunluk yaşanan yerlerden aktarma yerlerine servisçilerin de destek olması yönünde bir talep olduğunu belirterek, bu teklifi minibüsün ve halk otobüsünün geçtiği noktada böyle bir durum olması halinde karışıklık oluşturabileceği ve bu sıkıntının içerisinden çıkılamayacağı gerekçesiyle karşı bir önerge verdiklerini vurguladı.

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Ayakta yolcu yasağı sonrası toplu taşımada sıkıntılar oluşmaya başladı.

4 FARKLI MESAİ SAATİ UYGULAMASI

Toplu taşımaya yönelik getirilen kısıtlı yasaklama sonrası Ankara'da uygulanmaya başlayan mesai saati düzenlemesinin benzerinin İstanbul'da uygulanması bekleniyor. Toplu taşımaya binen yükü hafifletmek için gündeme gelen düzenleme Ankara'da mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanıyor. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedefleniyor.

OYNAT 00:59 İstanbul'da yasak olduğu halde sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk yapıldığı görüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü. BiP'te paylaş

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