Ekonomi Yatırım rüzgarı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırım rüzgarı

Zorlu Kovid-19 sürecine rağmen yatırımlar hız kesmedi. Hayat Holding, yurtiçi ve yurt dışında 1.1 milyar dolarlık yatırım kararı alırken, temiz enerjiye 1.2 milyarlık finansmanla 309 adet santral yatırımı gerçekleşti. Sanayicilerin yoğun ilgisiyle İstanbul ve Kocaeli organize sanayi bölgelerinde yer kalmadı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Yatırım rüzgarı​
Zorlu salgın koşullarında ilk çeyrekte yüzde 7 büyümeye imza atarak 1.4 trilyon liralık ekonomiye ulaşan Türkiye’de temiz enerjiden yeni fabrika yatırımlarına kadar çeşitli alanlarda yatırımlar devam etti.

Dünyada dengeleri değiştiren koronavirüsle mücadele sürecine rağmen Türkiye’de yatırımlar hız kesmedi. Zorlu salgın koşullarında ilk çeyrekte yüzde 7 büyümeye imza atarak 1.4 trilyon liralık ekonomiye ulaşan Türkiye’de temiz enerjiden yeni fabrika yatırımlarına kadar çeşitli alanlarda yatırımlar devam etti. Bu kapsamda yenilenebilir enerjide 1.2 milyar liralık finansmanla 309 adet santral yatırımı gerçekleşirken, organize sanayi bölgelerinde de kapasiteler yeni tesislerle dolmaya başladı.

YÜZDE 50’Sİ YURT DIŞINA

  • Bünyesinde Bingo, Molfix, Molped, Papia markaları ve Kastamonu Entegre’yi bulunduran Hayat Holding de koronavirüs sürecinde 1.1 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Küreselleşme yolculuğu kapsamında logo değişimini ve yatırım planlarını düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında açıklayan Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, söz konusu yatırımın yüzde 50’sinin yurt içi, yüzde 50’sinin de yurt dşına yapılacağını bildirdi.

BİN 600 EK İSTİHDAM

Kiğılı, yatırımın ayrıntılarını şöyle açıkladı: “Bu süreçte; Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi; Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. Geçen yıl ülkemizde oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüzde cerrahi maske fabrikası kurduk. Yurt dışına baktığımızda da Mısır’da non-woven, Cezayir ve Rusya’da kağıt ve yine Rusya’da yonga levha tesisi kuracağız. Vietnam’da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtık. Bu yatırımla Türk markalarının kalitesini uzak topraklarla tanıştırıyoruz ve bayrağımızı gururla Güneydoğu Asya’da dalgalandırıyoruz. Pandeminin başından bu yana 2 binden fazla ek istihdam oluşturduk, yeni yatırımlarımızla bin 600 kişiye daha iş imkanı sağlayacağız.”

Avni Kiğılı
Avni Kiğılı

BİTKİSEL DETERJANA İLGİ ARTTI

  • Salgın süreciyle birlikte doğal ürünlere ilginin arttığını söyleyen Avni Kiğılı, deterjanda yüzde 70 bitkisel kaynaklı toz, sıvı deterjan, yumuşatıcı ve yüzey temizleyiciler olacağını belirterek, “Yüzde 70 bitki bazlı sıvı çamaşır deterjanımız ise zeytinyağı, fındıkyağı, hindistan cevizi, nişasta, hindibaba koku gibi doğal içeriklerden oluşuyor” dedi.

İSTANBUL VE KOCAELİ OSB'LERİ DOLDU

Türkiye’de bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin üretim kapasitesinde yüzde 50 artış yaşandı. Sanayinin kalbi Kocaeli ve İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) doluluk oranlarının şuan çok üst düzeyde olduğunu söyleyen ve her iki OSB’de sanayicilere gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapan Mustafa Dönmez, “Özellikle son 7 aydır Uzak Doğu, Avrupa ve diğer ülkelerden, ülkemizde üretim yapmak isteyen yatırımcı talepleri alıyoruz ” dedi. Hızlı üretim artışıyla birlikte yatırım yapmak isteyen sanayicilerin OSB’de yer konusunda sorun yaşadığına işaret eden Dönmez, “Devletin bu konuya el atması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda arsa fiyatları, satılık ve kiralık fabrika fiyatlarında ciddi artış söz konusu. Dolayısıyla bu yer temini anlamında biz, bölgedeki yatırım yapan danışman firmalara ciddi derecede problem çıkarıyor” dedi.

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