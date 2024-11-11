ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması piyasalarda dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Ons altındaki değer kaybı, Türkiye serbest piyasasında gram altının fiyatını geriletti. Bitcoin ise bugün tarihinde ilk kez kritik seviyenin üzerine çıkarak rekor kırdı. İşte piyasalarda son durum...
Altının genellikle savaş ve kaos ortamında değer kazandığı ve yatırımcıların bu gibi durumlarda altına yöneldiği biliniyor.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın zafer konuşmasında dünya barışını sağlamak için çalışacağını vurgulaması, piyasalarda sakinleştirici bir etki meydana getirdi.
- Resmi olarak göreve başlamadan önce Trump’ın yaptığı açıklamalar ve faaliyetler, altının yükselişini frenlemiş durumda.
ABD’deki seçim belirsizliğinin sona ermesi, altının "güvenli liman" olarak tercih edilme oranını düşürürken, Trump’ın barışa yönelik mesajları da bu etkiyi pekiştirdi.
Ons altın geriledi
Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gerginliği azaltma çağrısı yapması da piyasalar üzerinde yatıştırıcı bir etki oluşturdu.
Altın fiyatları ne kadar?
Döviz de son durum
Bitcoin'de yeni rekor
Petrol
Brent petrolün varil fiyatı da yeni haftada yüzde 0,4 azalışla 73,5 dolar seviyesinde bulunuyor.
Borsa İstanbul
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.