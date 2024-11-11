Altının genellikle savaş ve kaos ortamında değer kazandığı ve yatırımcıların bu gibi durumlarda altına yöneldiği biliniyor.





ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın zafer konuşmasında dünya barışını sağlamak için çalışacağını vurgulaması, piyasalarda sakinleştirici bir etki meydana getirdi.





Resmi olarak göreve başlamadan önce Trump’ın yaptığı açıklamalar ve faaliyetler, altının yükselişini frenlemiş durumda.





ABD’deki seçim belirsizliğinin sona ermesi, altının "güvenli liman" olarak tercih edilme oranını düşürürken, Trump’ın barışa yönelik mesajları da bu etkiyi pekiştirdi.





Ons altın geriledi





Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gerginliği azaltma çağrısı yapması da piyasalar üzerinde yatıştırıcı bir etki oluşturdu.









Ayrıca, güçlenen doların etkisiyle ons altın, 2.790 dolarlık zirvesinden düşüş yaşayarak bugün 2.667 dolara kadar geriledi.





Altın fiyatları ne kadar?





Gram altın: 2 bin 949 lira





Çeyrek altın: 5 bin lira





Cumhuriyet altını: 20 bin 379 lira





Tam altın: 20 bin 2 lira





Yarım altın: 10 bin 1 lira

















Döviz de son durum





Dolar: 34,3856 lira





Euro: 36,8825 lira





Sterlin: 44,4787 lira









Bitcoin'de yeni rekor





Fed’in ABD seçimlerinin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesi, Bitcoin’in değerini artırdı. Bu gelişme sonrasında Bitcoin 81.891 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.





Petrol





Brent petrolün varil fiyatı da yeni haftada yüzde 0,4 azalışla 73,5 dolar seviyesinde bulunuyor.





Borsa İstanbul





Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.































