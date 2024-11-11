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Haftanın ilk gününde piyasalarda son durum! Yeni rekor geldi: Döviz altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk gününde piyasalarda son durum! Yeni rekor geldi: Döviz altın fiyatları ne kadar oldu?

Lokman Özdemir
09:5311/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
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ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması piyasalarda dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Ons altındaki değer kaybı, Türkiye serbest piyasasında gram altının fiyatını geriletti. Bitcoin ise bugün tarihinde ilk kez kritik seviyenin üzerine çıkarak rekor kırdı. İşte piyasalarda son durum...

Altının genellikle savaş ve kaos ortamında değer kazandığı ve yatırımcıların bu gibi durumlarda altına yöneldiği biliniyor.


ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın zafer konuşmasında dünya barışını sağlamak için çalışacağını vurgulaması, piyasalarda sakinleştirici bir etki meydana getirdi.


  • Resmi olarak göreve başlamadan önce Trump’ın yaptığı açıklamalar ve faaliyetler, altının yükselişini frenlemiş durumda.

ABD’deki seçim belirsizliğinin sona ermesi, altının "güvenli liman" olarak tercih edilme oranını düşürürken, Trump’ın barışa yönelik mesajları da bu etkiyi pekiştirdi.


Ons altın geriledi


Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gerginliği azaltma çağrısı yapması da piyasalar üzerinde yatıştırıcı bir etki oluşturdu.



Ayrıca, güçlenen doların etkisiyle ons altın, 2.790 dolarlık zirvesinden düşüş yaşayarak bugün 2.667 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatları ne kadar?


Gram altın:
2 bin 949 lira

Çeyrek altın:
5 bin lira

Cumhuriyet altını:
20 bin 379 lira

Tam altın:
20 bin 2 lira

Yarım altın:
10 bin 1 lira




Döviz de son durum


Dolar:
34,3856 lira

Euro:
36,8825 lira

Sterlin:
44,4787 lira


Bitcoin'de yeni rekor


Fed’in ABD seçimlerinin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesi, Bitcoin’in değerini artırdı. Bu gelişme sonrasında
Bitcoin
81.891
doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol


Brent petrolün varil fiyatı da yeni haftada yüzde 0,4 azalışla 73,5 dolar seviyesinde bulunuyor.


Borsa İstanbul


Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.









#piyasalar
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