Yerli Duster yollara çıktı

Renault, “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında Türkiye’de üreteceği modellerinden ilkini satışa sunmaya hazırlanıyor. Benzersiz ön tasarımı ve Renault imzasını taşıyan ön ızgarasıyla güçlü bir tasarım sunan Yeni Renault Duster, farklı gereksinimlere cevap veren iki veya dört çekişli versiyonlarıyla yollara çıkıyor. Yeni Renault Duster, 4x4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor.

4 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Renault Duster’da 145 beygir güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek. Böylece Renault Duster, Renault'nun 2027 yılına kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlayacak. MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Renault Duster’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, OYAK ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon avroluk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi ise Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster, Türkiye’nin dört bir yanında, Türkiye’nin birbirinden güzel coğrafyalarında yollara çıkıyor. Yeni Renault Duster’ı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” dedi.

Berk Çağdaş

KASLI TASARIMA KAVUŞTU

Yeni Renault Duster, iyi tasarlanmış gövde oranları ve gövdenin etrafını koruyucu bir kemer gibi dolaşan doğal, çizilmeye karşı dayanıklı, kendinden renkli, büyük ölçüde geri dönüştürülmüş malzemelerle hem sağlam hem de güven veren güçlü bir kimlik ortaya koyuyor. 17 inç veya elmas kesim alüminyum 18 inç jant seçenekleri bu güçlü görünümü destekliyor. Ayrıca Duster logolu ön kapı eklentileri ile birlikte ön ve arka tampon alt koruma kaplamalarıyla uyumlu gri ayna kapakları ise ayrıntıya gösterilen özenin altını çiziyor. 4x4 versiyonu, artırılmış yerden yüksekliği ve 4x4 logosuyla birlikte daha gelişmiş yaklaşma açısına sahip olmak için özel ön tampon dizaynı ile donatılıyor.

PRATİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Yeni Renault Duster'ın iç mekânı, titanyum gri vurgulara sahip modern bir ön konsol, sağlam malzemeler, kaliteli grafik arayüzler, gri vurgulu özel koltuk döşemeleri ve koltuk sırtlığının üst kısmına entegre edilen Renault logosu gibi özel ayrıntılar bir araya gelerek benzersiz bir bütün oluşturuyor. Renault Duster’ın orijinal ekipmanları arasında ise 6 kollu telefon, tablet ve bardak tutucusu standart olarak geliyor. Hem günlük şehir içi sürüşe hem de uzun mesafeli yolculuklara uygun kompakt bir sunan 4,34 metrelik uzunluğu, 520 litreye varan bagaj hacmi ve iç mekânında ise yaklaşık 29 litrelik saklama alanı ile Yeni Renault Duster tüm ihtiyaçları bir arada karşılayan özellikler sunuyor.

E-TECH’LE ŞEHİR İÇİ YÜZDE 80 ELEKTRİKLİ

Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneğine sahip. 145 hp güç üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneğiyle ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimine sahip olan model, içten yanmalı bir araca göre yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda yolculuk süresinin yüzde 80'ine kadar elektrik modunda çalışabiliyor. Yeni Renault Duster aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4X4 güç-aktarma sistemiyle de sunuluyor. 3 silindirli turbo benzinli motoru, yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufunun yanında 48V batarya ile desteklendi. Bu versiyonun ortalama tüketimi 6 lt/100 km.

ERZİNCAN DAĞLARINI KEÇİ GİBİ TIRMANDI

Erzincan’ın zorlu coğrafyasında deneme fırsatı bulduğumuz Yeni Renault Duster, birbirinden farklı ve zorlayıcı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahip. Auto, Eco, Off-Road, Çamur ve Kum ve Kar. 4x4 versiyonda bulunan gelişmiş ekran, 360’ kameraya doğrudan erişim sağlarken, sürücüye zorlu koşullarda gerekli tüm bilgileri aktarıyor. Her viteste çalışan ve 30 km/s hıza kadar ayarlanabilen eğim iniş yardımcısı 4x4’e daha etkili bir tutuş sağlıyor. Bunun dışında Yeni Renault Duster 4x4, gelişmiş dinamik performans için çok kollu bir arka süspansiyona sahip. Yeni Renault Duster’ın resmi fiyatı bugün MAİS tarafından açıklanacak.







