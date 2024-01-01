Yerli üreticilerden elektrikli hazırlığı

Ticari araç grubunda elektrikli modeller, otomobilde ise hibrit ile şarj edilebilir modeller yapıp ihraç etmeye başlayan Türkiye, Togg’un dışında elektrikli otomobil üretmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Elektrikli otomobillerde kritik parçaların yerlileştirilerek tedarik sanayisinin de sürece girdiğini vurgulayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa’nın 2035 sıfır emisyon hedefini yakalamak için ana sanayinin de buna yönelin hazırlık yaptığının altını çizdi.





İHRACATIMIZIN YÜZDE 70’İ AVRUPA’YA

Dünya otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonla büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini ve bunun 2024’te daha fazla hissedileceğinin altını çizen OSD Başkanı Eroldu, “Avrupa Birliği’nin (AB) 2035 yılından itibaren yeni hafif araçlarda yüzde 100 emisyon azaltım kararı ile dönüşüm sürecinde önemli bir adım atılmış oldu. Ülkemiz toplam otomotiv üretiminin kabaca yüzde 72’sini ihraç ediyor ve ihracatının kabaca yüzde 70’ini Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. Dolayısıyla, rekabetçiliğimizin korunması ve ekonomiye sağladığımız katkının sürdürülebilmesi için AB’deki gelişmelere cevap verecek şekilde üretim yapmamız bir zorunluluk” değerlendirmesinde bulundu.





DEVLETTEN BEKLENTİ İYİ YATIRIM ORTAMI

Türk otomotiv sanayisinin elektrifikasyon gelişmelerini yakından takip ettiğini söyleyen Cengiz Eroldu, “OSD üyeleri ticari araç grubunda elektrikli araçlarını, otomobil grubunda ise hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerini üretmeye ve ihraç etmeye başladı. Biz sanayi olarak elektrifikasyona geçiş için yatırım ve inovasyon odağında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreç sadece ana sanayiinin çabası ile yönetilebilecek bir konu değil. Birçok paydaşın eş zamanlı, senkronize şekilde bütünsel eylem planlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Kritik teknolojinin yerlileştirilmesi için tedarik sanayimiz ile birlikte çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Sanayimizin içinden geçtiğimiz dönüşüm sürecinde beklentisi, ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamı oluşturulmasıdır” diye konuştu.





BU YIL OTOMOBİL SATIŞI %4 BÜYÜR

Bu yılın enflasyon, düşük büyüme beklentileri, sıkılaştırılmış para politikaları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ekonomi için zorlu bir yıl olacağını öngördüklerini ifade eden Eroldu, “Otomotiv açısından 2024 yılının oldukça belirsiz ve zorlu bir dönemi işaret ettiğini söylemek mümkün. Küresel tahminlere göre 2024 yılında küresel otomotiv pazarının yüzde 4 oranında artması bekleniyor. En önemli ihraç pazarımız olan AB için de benzer senaryoların çalıştığını söylemek mümkün. Bu yıl için AB pazarında elektrikli araçların payının keskin bir şekilde artacağı öngörülüyor. İç pazarda ise yüzde 25’e varacak şekilde daralma bekleniyor” şeklinde konuştu.



