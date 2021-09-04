​Yerli üretime destek imzası​

Vakıf Katılım, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’yle gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında “Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli”ni hayata geçirdi. İşbirliğiyle 4İ (İstihdam, İmalat, İhracat, İnovasyon) alanlarında faaliyet gösteren firmalara finansman desteği sunulacak ve sürdürülebilir yerli üretimin önünü açacak. Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’yla yapılan işbirliği daha önce de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansı ile yapılmıştı. İş birliği protokolünün kısa bir süre içerisinde tüm ajansları kapsaması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN KALKINMASI İÇİN

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’yle gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde uygulamaya aldığımız ‘Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli’, yerli üretimin desteklenmesine ve unutulmaya yüz tutmuş çok değerli iş kollarımızın yeniden görülebilir olmasına katkı sağlayacak” dedi. Üretim, tarım, enerji, sağlık, savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda firmaların yapacakları yatırımlara uzun vadeli faizsiz finansman imkânı sunacakları için mutlu olduklarını dile getiren Göktaş, Vakıf Katılım’ın kurulduğu günden bu yana sahip olduğu tüm kaynakları Türkiye’nin sadece finansal değil, sosyal kalkınmasına da destek vermek için seferber ettiğini aktardı.

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REKABETTE BİZ DE VARIZ

Vakıf Katılım olarak bu vizyon doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, “Önümüzdeki dönemde de ülkemizin üretim kapasitesini artırarak, dışa bağlılığını azaltacak, katma değerli ürünlerle uluslararası rekabette güç kazanmamızı sağlayacak yatırım projelerine destek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.