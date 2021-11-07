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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüksek faizin kazananı bankalar: Tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârı

Yatırım ve üretimin önünde engel olan yüksek faizin kazananı bankalar oldu. Sektörün karlılığı, yılın dokuz ayında yüzde 22,7 faiz gelirleri yüzde 41,9 arttı. Böylelikle bankalar 56,9 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek dokuz aylık karına ulaştı. Faizden sağlanan 430,9 milyarlık gelirin 307,9 milyar lirası kredilerden tahsil edildi. Faiz giderleri de 273,4 milyar lirada kaldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Yüksek faizin kazananı bankalar: Tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârı
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İş dünyasının, yatırımın ve üretimin önünde engel olmasından dolayı şikayet ettiği yüksek faizin kazananı bankalar oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere gröe, bankacılık sektörü, yılın 9 ayında 56 milyar 981 milyon TL net dönem karına ulaştı.

Sıra özel bankalarda
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Sıra özel bankalarda

BİR AYDA %143,9

  • Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılıktaki artış yüzde 22,7’ye işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 46 milyar 444 milyon lira kar sağlamıştı.

Eylül ayında sektörün karı, 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 143,9 artarak 3 milyar 495 liradan 8 milyar 524 milyon liraya yükseldi.

KREDİLERDEN ALIP MEVDUATA ÖDEDİLER

Sektör, tarihin en yüksek eylül ayı karını elde etti. Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41,5 arttı. Eylül sonu itibarıyla 430,9 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 304,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

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  • Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, 9 ayda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 96,8 artarak 273,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın 9 ayında bankaların faiz gideri toplamı 138,9 milyar lira düzeyindeydi. Bu yılın 9 ayında bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 111,5 artışla 172,9 milyar liraya çıktı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 63,2’si mevduata ve yüzde 7,9’u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 157,5 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde net faiz geliri 165,6 milyar lira seviyesindeydi.

Bankacılık analistleri, sektörün faiz gelirlerinin yılın 9 ayında yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdiğini ancak toplam faiz giderlerinin ise yüzde 100’e yaklaştığına dikkati çekti. Geçen yılın 9 ayında toplam faiz gelirlerinin yüzde 45,6’sı kadar toplam faiz gideri oluştuğunu belirten analistler, bu yılın aynı döneminde ise söz konusu oranın yüzde 63,4’e yükseldiğine işaret etti. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yıllık bazda yüzde 19,58 artış gösterdiğini hatırlatan analistler, sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 17,30 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Aslan payı kredilerin

  • Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 307,9 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 69,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 15,5 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.
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