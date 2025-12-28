Yüksek teknolojiye 2,5 trilyonluk yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TBMM'ye gönderdiği soru önergesi yanıtında, 2020-2025 yılları arasında yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımları kapsamında 13 bin 721 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ifade ederek, "2,55 trilyon liralık sabit yatırım ve 294 bin 891 kişilik istihdam" sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın girişimcilik ekosistemine yönelik desteklerine de değinilen yanıtta, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarına sağlanan teşviklerle 2025 sonuna kadar teknoloji girişimlerine 15 milyar liranın üzerinde sermaye kaynağı sağlandığı dile getirildi. Verilen desteklerin büyük bölümü yüksek teknolojili yatırımlara yönlendirildi. Destekler sayesinde OSB'lerde 48 özel, 33 devlet olmak üzere toplam 81 meslek lisesi faaliyet gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 81 ilde 279 Mesleki Eğitim Merkez İrtibat Bürosu kuruldu. Okullarda toplam 160 bin öğrenci eğitim görüyor.