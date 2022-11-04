Z Raporu’nun Kasım sayısı bayilerde: Batı'nın faiz çıkmazı

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun Kasım sayısı raflarda yerini aldı. ‘Büyük yol ayrımı’ kapak dosyası ile okuyucularının karşısına çıkan Z Raporu, ayrıntılı analizleri ile ekonomideki son gelişmeleri yansıtmaya devam ediyor. Pandeminin dünyaya bıraktığı en büyük miras olan enflasyon karşısında, dünya genelinde merkez bankalarının yüzde 80’i, faizi artırarak mücadele etmeye çalışıyor. Ancak uygulanan bu sıkı para politikalarına rağmen fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor.

SEKTÖRLERİN RESESYON HAZIRLIĞI

Üstelik IMF, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası bu politikaların resesyonla sonuçlanacağı konusunda hemfikir. Bu yüzden enflasyonla mücadele için yeni bir yöntem bulunması gerekiyor. Z Raporu; yeni sayısında paradigma değişimi ihtiyacını, uzman isimlerin değerlendirmeleri ile ayrıntılarıyla değerlendiriyor.

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Z Raporu’nun dosya konuları arasında bu ay küresel ekonomide daha görünür hale gelen resesyon karşısında, Türk sanayiindeki resesyon hazırlıkları da yer alıyor. Resesyonun en fazla etkileyeceği ve Türkiye’nin en büyük ticari partneri olan Avrupa’da ortaya çıkacak resesyonun etkileri, sektör temsilcilerinin görüşleri ile kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

ENERJİDE OYUN KURAN ÜLKE

Avrupa, OPEC+ tarafından açıklanan petrol üretimini kısma kararı ve Avrupa genelinde bir gaz fiyat koridoru oluşturulması önerilerini tartışırken, Rusya’nın doğalgaz sevkiyatı rotası olarak TürkAkım’ı işaret etmesi; Türkiye’nin uzun yıllardır planladığı ‘gaz ticaret merkezi’ olma hedefinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Türkiye’nin enerjide oyun kuran ülke olmasının önünü açacak bu gelişme, kasım sayısında ayrıntılı olarak ele alınıyor.

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“HAVACILIK ENDÜSTRİSİNE YÖN VERİYORUZ”

Z Raporu kasım sayısında yarım asırdır Türk savunma sanayiine öncülük eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil söyleşisi de yer alıyor. Kotil, başta Milli Muharip Uçak, Hürkuş, Hürjet ve Atak 2 olmak üzere öncü projelerle Türk bayrağını birçok ülkede dalgalandıran TUSAŞ’ta ve Türk Savunma sanayiindeki son gelişmeleri Z Raporu için değerlendirdi. Ülker CEO’su Mete Buyurgan ve Bone Sante markası kurucusu N. Filiz Toker söyleşileri de derginin bu ayki sayısında yer alıyor.

Z RAPORU YAZARLARI GELİŞMELERİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Ali Saydam, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Metin Toprak ve Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde başarının nasıl yönetileceğini strateji kavramı ile birlikte ele alıyor. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.

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