Zeray GYO talep toplamaya başladı

Kocaeli merkezli ve konut geliştirme alanında faaliyet gösteren Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), toplam büyüklüğünün 2 milyar TL'yi aşması beklenen halka arzında talep toplamaya bugün başladı.
12 Aralık’ta sona erecek süreçte pay fiyatı 13 TL olarak belirlendi. Şirket sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılmasıyla oluşturulan 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunuluyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması beklenirken payların yarısı yurt içi bireysel, yarısı yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yatırımcılar, ZERGY koduyla halka arza katılabilecek.
YENİ YATIRIMLARA ZEMİN HAZIRLIĞI
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, şirketin birikimi ile güçlü proje portföyünün yeni yatırımlara zemin oluşturduğunu belirterek, "Bugüne kadar konut, villa, rezidans, ticari iş merkezleri ile kat karşılığı, hasılat paylaşımlı ve kentsel dönüşüm kapsamında arsa geliştirme projeleri yürüttük. Peşin satış gelirlerinin disiplinli yönetimi ve hızlı inşa–satış döngüsü sayesinde yüksek kârlılık potansiyeli yakaladık. Bu süreçte toplam 552,2 milyon doları aşan ciroya ulaştık. Gayretimiz imkânlarımızın ötesine geçme çabasıdır; karınca misali durmadan çalışıyoruz" dedi.