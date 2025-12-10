Zeray GYO talep toplamaya başladı

12 Aralık’ta sona erecek süreçte pay fiyatı 13 TL olarak belirlendi. Şirket sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılmasıyla oluşturulan 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunuluyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması beklenirken payların yarısı yurt içi bireysel, yarısı yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yatırımcılar, ZERGY koduyla halka arza katılabilecek.