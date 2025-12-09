Altında 2026 rakamları sızdı, yatırımcıya 'Soğuk Duş' etkisi: 50 yıl sonra ilk kez dev bankalar alarm verdi

Altın yatırımcısı için 2026 senaryoları masaya yatırıldı, ancak piyasalarda benzeri görülmemiş bir görüş ayrılığı var. Dünyanın en büyük bankaları ibreyi 'tarihi zirvelere' çevirirken; Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) "Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" ifadeleriyle yatırımcıları uyardı. Peki; altında 2026 yönü nasıl olacak, güvenli liman olmaya devam edecek mi? İşte dev bankadan gelen 'tehlike' uyarısı ve kurumların dudak uçuklatan tahminleri..

1 /11 Küresel piyasalar 2026 yılına odaklanırken, altın fiyatları üzerindeki sis perdesi aralanıyor. JP Morgan ve Bank of America gibi dev kurumlar ons altında 5 bin dolar üzerini işaret ederken, "Merkez Bankalarının Bankası" BIS'ten (Uluslararası Ödemeler Bankası) ezber bozan bir uyarı geldi: "Altın artık güvenli liman değil, spekülatif bir balona dönüştü."

2 /11 Finans dünyasının gündeminde değişen dalgalarla birlikte altının 2026 performansı var. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve faiz indirim döngüleri ile şekillenen piyasada, kurumların tahminleri ortalama 4.000 dolar ile 5.055 dolar arasında geniş bir banda yayılmış durumda.

3 /11 Ancak masada sadece yükseliş senaryoları yok; tarihsel grafikler ve risk iştahındaki değişim, 50 yıl sonra ilk kez görülen bir tabloyu ortaya çıkardı.

4 /11 2026 İÇİN DEV BANKALARIN ONS ALTIN TAHMİNLERİ

Şu an 4.216 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın için uluslararası finans devlerinin projeksiyonları netleşti. Kurumların büyük çoğunluğu yönün yukarı olduğu konusunda hemfikir olsa da, zirve tahminlerinde makas açılıyor.

5 /11 İşte önde gelen bankaların 2026 yılı ons altın beklentileri:

JP Morgan: 5.055 Dolar (En yüksek tahmin) Bank of America: 5.000 Dolar



6 /11 Wells Fargo: 4.500 - 4.700 Dolar

UBS: 4.500 Dolar

7 /11 Deutsche Bank: 4.450 Dolar Morgan Stanley: 4.400 Dolar Goldman Sachs: 4.000 Dolar





8 /11 BIS'TEN EZBER BOZAN RAPOR: "GÜVENLİ LİMAN STATÜSÜ BİTTİ"

Yatırımcılar ralliye odaklanırken, Basel merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), piyasalarda soğuk duş etkisi yaratacak bir analiz yayımladı. Kurumun üç aylık raporuna göre, altındaki son yükseliş geleneksel "güvenli liman" talebinden ziyade spekülatif bir çılgınlığa dayanıyor.

9 /11 BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, altının tarihsel kalıplarının dışına çıktığını belirterek şu kritik uyarıyı yaptı:

"Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla paralel hareket ediyor. Tarihsel olarak güvenli liman olma özelliğinden saptı ve artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi."

10 /11 50 YIL SONRA İLK KEZ: "PATLAYICI BÖLGE" RİSKİ

BIS verilerine göre, eylül ayından bu yana altında yaşanan yaklaşık yüzde 20'lik yükseliş, kurumsal trader'ların spekülatif pozisyonları ve basında çıkan abartılı haber akışıyla beslendi.

Kurum, son 50 yılda ilk kez altın ve hisse senetlerinin aynı anda "patlayıcı bölge" olarak tanımlanan aşırı değerli alana girdiğine dikkat çekti. Bu durumun en son 1980 yılındaki altın vakasında görüldüğünü hatırlatan BIS uzmanları, olası düzeltmelerin sert ve değişken olabileceği, ancak sürecin uzun bir zaman dilimine yayılabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.