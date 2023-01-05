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EKPSS tercih işlemleri başladı! EKPSS kura tercihi ne zaman, nasıl yapılır?

EKPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri için EKPSS tercihleri yapacak adaylar, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman sona erecek? İşte ÖSYM E-KPSS başvuru ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EKPSS TERCİH EKRANI | ÖSYM AİS EKPSS tercihleri nasıl yapılır, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercihleri

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS kura tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlandı. EKPSS sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerin belli olacağı kura çekilişleri başladı. Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar arama motorlarında EKPSS kura başvuru tarihleri, kimler başvurabilir?

2023 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

Adaylar, 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren erişebilecek.

Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecek.

2023 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapacak.

EKPSS KURA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS KURA ÇEKİLİŞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir.

"Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, 2022-Kura'ya başvurabileceklerdir. 2022-EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2022-Kura'ya başvuramayacaklardır.

Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli kura çekilişleri için başvuruların 13 Ocak'ta saat 23.59'da sona ereceğini bildiren ÖSYM, kura sonuçları için ise henüz tarih vermedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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