Ekran ikiye nasıl bölünür? Bilgisayar, telefon ve tabletlerde pratik çözümler

Dijital çağda aynı anda birden fazla işle ilgilenmek, hem iş hayatında hem de günlük kullanımda büyük önem taşıyor. İster araştırma yaparken not almak isteyin, ister iki belgeyi karşılaştırın ya da bir yandan çalışırken diğer yandan sosyal medya takibi yapmak isteyin; ekranı ikiye bölme yöntemi sayesinde verimliliğinizi artırabilirsiniz. Windows bilgisayar, Mac, Android telefon veya tablet kullanıyor olun, bu özellik cihazların çoğunda yerleşik olarak bulunuyor. Peki, ekran nasıl ikiye bölünür? İşte bilgisayardan tablete, adım adım ekranı bölme yöntemleri...
Ekranı ikiye bölme, çalışma sırasında birden fazla program kullananlar için hayat kurtarıcı bir rol üstlenir. Aynı anda birden fazla doküman üzerinde çalışmak gerektiğinde ekranı iyi değerlendirmek gerekir.
WİNDOWS BİLGİSAYARDA EKRANI İKİYE BÖLME YÖNTEMLERİ
• Bir pencereyi seçin
• Windows tuşu + Sol ok: Pencereyi sola sabitler
• Windows tuşu + Sağ ok: Pencereyi sağa sabitler
• Ok tuşlarıyla sabitlenen pencereler arasında geçiş yapılabilir
• Pencerenin sağ üstündeki büyütme simgesinin üzerine gelin
• Veya Windows + Z tuşlarına basın
• Açılan seçeneklerden ekran düzeni seçin
• Diğer açık uygulamaları ekleyerek ekranın kalan alanını doldurun
MAC BİLGİSAYARDA EKRANI İKİYE BÖLME YÖNTEMLERİ
• Bir pencerenin sol üst köşesindeki yeşil butonun üzerine gelin
• "Ekranın Solu" ya da "Ekranın Sağı" seçeneğine tıklayın
• Ekranın boş kalan tarafı için ikinci uygulamayı seçin
• İki uygulama eşit ekran alanına yerleşir, ayırıcı çizgiyle boyutlar değiştirilebilir
• Pencereleri yer değiştirmek için sürükle bırak yöntemi kullanılabilir
- Mac App Store’dan Magnet uygulamasını indirin
- Sistem Ayarları > Gizlilik ve Güvenlik > Erişilebilirlik ayarından uygulamaya izin verin
- Control + Option + Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı ok tuşlarıyla pencereyi farklı yönlere hizalayın
- Ekranı üçe bölmek için farklı tuş kombinasyonları da kullanılabilir
ANDROID TELEFONDA EKRANI İKİYE BÖLME
Android işletim sistemi, çoklu görev için bölünmüş ekran desteği sunar. Bu sayede örneğin YouTube videosu izlerken aynı anda mesajlaşabilirsiniz.
- Ekranın altından yukarı kaydırarak açık uygulamalar menüsünü açın
- İki uygulamadan birinin simgesine dokunun
- “Bölünmüş ekran görünümünde aç” seçeneğini seçin
- İkinci uygulamayı seçerek ekranın diğer yarısına yerleştirin
- Bölünmüş ekran modunu kapatmak için ana ekran düğmesine veya geri tuşuna basın
TABLETLERDE EKRANI İKİYE BÖLME
Android Tabletlerde:
- “Son kullanılan uygulamalar” ekranına geçin
- Uygulama simgesine dokunarak "Bölünmüş ekran görünümünde aç" seçeneğini seçin
- Yanına yerleştirmek istediğiniz ikinci uygulamayı seçin
- iPad'de Split View ile:
- İlk uygulamayı açın
- Üst bölümdeki üç nokta simgesine dokunun
- “Split View” seçeneğini tıklayın
- Ana ekrandan ikinci uygulamayı seçin
- Uygulamalar ekranın iki yarısına yerleşir, çizgiyle boyutlandırma yapılabilir
iPad’de Ekranı İkiye Bölme
- Ekranın üstündeki Çoklu Görev düğmesine dokunun
- Split View düğmesine dokunun
- Ana ekranda ikinci bir uygulamaya dokunun
- İki uygulamayı yan yana açmak için Split View’i seçin