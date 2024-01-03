Elektrik abonelik ücreti 2024 yılı için güncellenmiştir. Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların kullandıkları gayrimenkuller için belli bir abonelik ücret ödemesi gerekmektedir. 2023 elektrik su ve doğalgaz abonelik ücretleri konutlar ya da iş yerleri için ayrı ayrı yatırılmalıdır. Evine elektrik aboneliği alacak vatandaşlar elektrik abonelik başvurusu nasıl yapılır sorusunun güncel bedeller dikkate alınarak araştırılması gerekir.

Elektrik abonelik ücreti ne kadar 2024?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri belirlendi.

Kurul tarafından 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 387 lira 10 kuruş, mesken aboneleri için 136 lira 20 kuruş, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için 68 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 183 lira 70 kuruş olmasına karar verildi. Elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 72 lira 60 kuruş ve orta gerilim için 543 lira 60 kuruş olması kararlaştırıldı. Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaç için kontrol bedeli 100 lira 60 kuruş, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 127 lira 50 kuruş olarak tespit edildi. Görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmetine ilişkin bedeller de onaylandı. Buna göre, alçak gerilim için ödeme bildirimi bırakma bedeli 215 kuruş, orta gerilim için 2 lira 15 kuruş oldu. Alçak gerilim için ikinci bildirim bırakma bedelinin 4 lira 31 kuruş, orta gerilim için ise 43 lira 22 kuruş olmasına karar verildi.

Elektrik aboneliği nasıl yapılır?

Abonelik başvurularınızı fiziki hizmet noktalarımızdan yapabileceğiniz gibi online kanallarımız üzerinden de dilediğiniz yerden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Aboneliğinizi başlatmak için bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesini imzalamanız yeterlidir.

Yeni inşa edilen bina / tesis için yapılacak ilk abonelik başvurusu öncesinde elektrik dağıtım şirketinizle “bağlantı anlaşması” yapılması gerekmektedir.

Abonelik başlatma işlemlerinizi yapabileceğiniz kanallarımız:

Kimler abonelik başvurusu yapabilir?

Mülk sahibi veya vekili,

Mülk kiraya verilmiş ise kiracı veya vekili

Abonelik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Mesken Aboneliği için:

Hesap veya sayaç numarası

Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) numarası veya poliçe

Gerekebilecek Diğer Belgeler:

Adreste başka birinin üzerine abonelik varsa kira kontratı veya tapu

Yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi

Şehit Aileleri Ve Muharip Malul Gaziler Tarifesinden Yararlanmak İçin:

Muharip/malul gazi veya şehit yakını belgesi

İkametgah belgesi

SGK'dan maaş yazısı

Kısa Süreli Abonelikler İçin:

Talep dilekçesi,

Bağlantı anlaşması,

Elektriksel anlamda tüm sorumlulukların yerine getirildiğine dair fenni sorumluluk belgesi,

Sayaç tesis edilmeyecekse kullanılacak cihazların kurulu güçlerini gösteren teknik doküman.

En fazla 1 ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilmekte ve işlem yapılmaktadır.

Ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden; gerçekleşen tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden uygulanacak tarife bedeli hesaplanarak bedelin makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilmektedir.

Nasıl abonelik iptali yapabilirim?

Abonelik iptal işlemlerinizi online kanallarımız veya yüz yüze hizmet noktalarından kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kimler iptal başvurusu yapabilir?

Abonelik iptali, abonenin kendi başvurusu ile gerçekleştirilebilir.

Abone adına vekil ya da yetkili işlem yapacaksa, içinde elektrik işlemleri yapabileceğine dair ifade bulunması şartıyla noter onaylı vekaletnamenin aslı/ıslak imzalı yetki belgesi ile başvuru yapılabilir.

Güvence bedeli neye göre talep edilir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, görevli tedarik şirketi kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.

Güvence bedeli nasıl hesaplanır?

Güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

Güvence bedeli nasıl iade edilir?