Doğalgaz abonelik ücretleri her yıl güncelleniyor. Kiracı ve ev sahiplerini en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi de doğalgaz abonelik süreci ve ücretleri oluyor. Doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır araştırması ile işlerinizi kolay bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur? İşte detaylar.

Abone Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedeli Hesaplama

Doğal gaz dağıtım şirketleri müşterilerinden ilgili mevzuata göre bağlantı anlaşmasının imzalanması esnasında abone bağlantı bedeli, doğal gaz kullanım sözleşmesinin imzalanması esnasında ise güvence bedeli almaktadır.

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Doğalgaz abonelik ücreti, her yıl güncellenmektedir. Bu ücretler aynı zamanda ilgili konutun metrekaresine göre de atış göstermektedir. 2024 yılında 0 – 200 metrekarelik konutlar için belirlenen doğalgaz abonelik ücreti 3 bin 458 TL olarak açıklanmıştır. Ancak konutun iki yüz metrekareden büyük olması halinde, her ek yüz metrekare için ekstra 3 bin 008 liranın daha ödenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu ücretlere ek olarak katma değer vergisinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.

İlk Doğalgaz Abonelik Ücretleri Ne Kadar?

İlk doğalgaz abonelik ücretleri 2024 yılı için şu şekilde açıklanmıştır;

Doğalgaz abonelik bağlantı ücreti (0 – 200 metrekare) 3 bin 458 lira + katma değer vergisi

İki yüz metrekareden sonraki her bir yüz metrekarelik bağlantı ücreti 3 bin 008 lira + katma değer vergisi

Kontrol ve onay ücreti (ilk yüz metrekare) 2 bin 360 lira + katma değer vergisi

Açma kapama bedelleri 107 lira + katma değer vergisi

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli bin 108 lira + katma değer vergisi

Servis kutusu söküm bedeli 941 lira+ katma değer vergisi

Doğalgaz Güvence bedeli nedir?

Gaz dağıtım firmaları dairede oturan şahıstan son dönem fatura tahsilatını yapamadıklarında aldıkları güvence bedelinden bu fatura tutarını tahsil edip gaz arzını keserler.

Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz aboneli başvurusu için doğalgaz sayacının üzerindeki abone numarası ile doğalgaz dağıtım şirketine gitmeniz gerekir. Elektrik abone başvurusu için abone sahibinden kira kontratı ya da tapu talep edilirken doğalgaz aboneliği için bu evrak talep edilmez. Doğalgaz aboneliği için abone olacak kişiden sadece DASK poliçesi talep edilir.

Doğalgaz aboneliği için dağıtım kurumuna başvurulduğu gibi abonelik iptali için de yine aynı kuruma gitmeniz gerekir. Güncel doğalgaz borcunuzun olmaması halinde depozito aynen iade edilecektir. İade esnasında enflasyon farkı da dikkate alınır.

2024 yılı için kurul tarafından belirlenen serbest tüketiciler için bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 m için 2.360 TL, ilave her 1 m için 15 TL’dir.

Doğalgaz Abonelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Doğalgaz aboneliği için gerekli olan evrakların listesi;

Tapu,

Tapu sahibinin nüfus cüzdanı,

Yapı ruhsatı,

Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine %51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararı,

Daire sayısı 7 ve altındaysa doğalgaz firması adına, hangi firmaya verilecekse o konu başlıklı yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe, gerekli evraklardır.

Sayaç Açma Kapama Bedeli Nedir?

Dağıtım şirketlerinin doğal gaz arzını geçici olarak durdurma, sayaç sökme ve takma gibi hizmetleri için abonelerinden mevzuatta belirtilen miktarda tahsil ettiği bedeldir. Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti durumunda, sayaç açma kapama bedeli %300 zamlı olarak uygulanır. 2024 yılı için sayaç açma kapama bedeli 107 TL + KDV’dir.

Servis Kutusu Söküm Bedeli

Doğal gaz bağlantısı yapılmış bir adreste mevcut servis hattı değişmeksizin müşterinin isteği veya müşteriden kaynaklanan zorunlu sebeplerle servis kutusunun sökülmesi ve/veya yeniden takılması durumunda dağıtım şirketi tarafından ilgili müşteriye Kurul tarafından belirlenen servis kutusu söküm bedeli tahakkuk ettirilir. Söz konusu bedel, sadece servis kutusunun sökümü aşamasında uygulanır. 2024 yılında Kurul tarafından belirlenen servis kutusu söküm bedeli 941 TL + KDV’dir.

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