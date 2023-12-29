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Ekonomi

Doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi? BOTAŞ açıklama yaptı

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar 'Doğalgaz fiyatları zamlanacak mı? 2024'te doğalgaza zam gelecek mi?' sorularının cevaplarını merak ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) beklenen açıklama geldi. BOTAŞ 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

11:44 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:30 - 29/12/2023 Cuma
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Arşiv
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.


Değişiklik yok


Açıklamada,
"Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."
denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulanmadığı ifade edildi.


Doğalgaz bedava mı?


Yayınlanan kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.




#doğalgaz
#BOTAŞ
#fiyat
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