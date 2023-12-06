"Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu? Doğal gaz yardımı nereden, nasıl alınır, kaç TL?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Kararname'si doğrultusunda her doğalgaz kullanan hanenin doğal gaz kullanımının bir kısmı, bakanlık bütçesi tarafından karşılanıyor. Peki, doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu? Doğal gaz yardımı nereden, nasıl alınır, kaç TL?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz tüketim desteği tutarı artırıldı.





Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?





Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine verilen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.





Buna göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğalgaz desteği, bundan böyle 1500-3 bin 500 TL olarak ödenecek.

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?





Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?



