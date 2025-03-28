BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde şebeke yenileme, bakım, yatırım ve abone çalışmaları nedeniyle 28 Mart 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde: