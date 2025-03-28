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İstanbul'da hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek? Bedaş Ayedaş 28 Mart Cuma elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul'da hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek? Bedaş Ayedaş 28 Mart Cuma elektrik kesintisi sorgulama

Tuğba Güner
14:1328/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi

28 Mart Cuma günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde elektriklerin geçici olarak kesileceği belirtildi.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde şebeke yenileme, bakım, yatırım ve abone çalışmaları nedeniyle 28 Mart 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:

İstanbul'da hangi ilçede elektrikler kesilecek? 28 Mart 2025

İstanbul’un Arnavutköy, Eyüp, Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Zeytinburnu ilçelerinde 28 Mart 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?

Arnavutköy

09:00-11:00: Merkez Arnavutköy Merkez Mah., Mustafa Kemal Paşa Mah., Nenehatun Mah., Yavuz Selim Mah., İslambey Mah. sk.lar // Eyüp Akşemsettin Mah. Leylak Sk.

10:00-14:00: Merkez Mah. Aziziye, Veli Sk.

10:00-12:00: Merkez Arnavutköy Merkez Mah. ve Mustafa Kemal Paşa Mah. çeşitli sokaklar

10:00-15:00: Hadımköy Mah.

12:00-15:00: Dursunköy Mah. ve Yassıören Mah. sk.lar

Avcılar & Esenyurt

09:00-15:00: Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mah., Esenyurt Turgut Özal, Saadetdere, Barbaros Hayrettin Paşa, Battalgazi, Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek, Piri Reis, Talatpaşa, İstiklal, Şehitler Mah., Şirinevler, Yeşilkent sk.lar

11:00-15:00: Yeşilkent Mah. / Esenyurt Balıkyolu, Yunus Emre, İnönü Mah. sk.lar

Bağcılar

09:00-15:00: 15 Temmuz, Fatih, Demirkapı, Mahmutbey, Fevzi Çakmak Mah. sk.lar

Bahçelievler

09:00-15:00: Zafer Mah. Ahmet Yesevi, Cumhuriyet, Türkbeyi Sk. / Hürriyet Mah. Kadıoğlu Sk. / Şirinevler Mah. Mahmutbey, Çiğdem 1 Sk.

Bakırköy

09:00-12:00: Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. 19 Mayıs Sk.

12:00-15:00: Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. 19 Mayıs, Dumlupınar, Mutlu Sk.

Başakşehir

09:00-15:00: Başakşehir Mah. Solmaz, Hürriyet, Sancak Sk. / Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Sk.

Bayrampaşa

13:30-15:00: Muratpaşa Mah. 10., 109., Cumhuriyet, Demirhisar, Erdek, Evci Sk.

Beşiktaş & Şişli

09:00-15:00: Dikilitaş, Gayrettepe, Fulya Mah. çeşitli sk.lar / Kuruçeşme Mah. Akıncılarbayırı, Gülçimen, Muhtar Nurettin Sk.

Beylikdüzü

09:00-15:00: Cumhuriyet Mah. sk.lar

Büyükçekmece

09:00-15:00: Pınartepe, Güzelce, Hürriyet, Murat Çeşme, Türkoba, Ahmediye Mah. sk.lar

Çatalca

10:00-15:00: Çanakça Mah. sk.lar / Karacaköy Merkez Mah. ve Ormanlı Mah. sk.lar

Esenler

09:30-11:00: Nine Hatun Mah. sk.lar

11:00-12:30: Oruçreis Mah. Tekstilkent Sk.

Fatih

09:00-15:00: Koca Mustafapaşa, Yedikule, Ali Kuşçu, Cibali, Zeyrek, Seyyid Ömer Mah. çeşitli sk.lar

Gaziosmanpaşa

09:00-16:00: Pazariçi, Merkez, Şemsi Paşa Mah. çeşitli sk.lar

Güngören

11:00-14:00: Güven Mah. Lalezar Sk.

Kağıthane

09:00-15:00: Merkez Mah. Gelişim Sk. / Nurtepe Mah. çeşitli sk.lar

Küçükçekmece

09:00-13:00: Cumhuriyet, Kanarya, Kartaltepe, Yarımburgaz Mah. çeşitli sk.lar

Sarıyer

09:00-15:00: Ayazağa, Pınar, Maden, Fatih Sultan Mehmet Mah. çeşitli sk.lar

Silivri

09:00-15:00: Cumhuriyet, Ortaköy, Fener, Alibey, Fatih Mah. çeşitli sk.lar

Zeytinburnu

09:00-15:00: Kazlıçeşme, Maltepe Mah. sk.lar

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenmektedir. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahalleler BEDAŞ üzerinden duyuruluyor.

Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuru yapabilirsiniz.



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