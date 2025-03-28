28 Mart Cuma günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde elektriklerin geçici olarak kesileceği belirtildi.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde şebeke yenileme, bakım, yatırım ve abone çalışmaları nedeniyle 28 Mart 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:
İstanbul'da hangi ilçede elektrikler kesilecek? 28 Mart 2025
İstanbul’un Arnavutköy, Eyüp, Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Zeytinburnu ilçelerinde 28 Mart 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İstanbul'da hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?
09:00-11:00: Merkez Arnavutköy Merkez Mah., Mustafa Kemal Paşa Mah., Nenehatun Mah., Yavuz Selim Mah., İslambey Mah. sk.lar // Eyüp Akşemsettin Mah. Leylak Sk.
10:00-14:00: Merkez Mah. Aziziye, Veli Sk.
10:00-12:00: Merkez Arnavutköy Merkez Mah. ve Mustafa Kemal Paşa Mah. çeşitli sokaklar
10:00-15:00: Hadımköy Mah.
12:00-15:00: Dursunköy Mah. ve Yassıören Mah. sk.lar
09:00-15:00: Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mah., Esenyurt Turgut Özal, Saadetdere, Barbaros Hayrettin Paşa, Battalgazi, Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek, Piri Reis, Talatpaşa, İstiklal, Şehitler Mah., Şirinevler, Yeşilkent sk.lar
11:00-15:00: Yeşilkent Mah. / Esenyurt Balıkyolu, Yunus Emre, İnönü Mah. sk.lar
09:00-15:00: 15 Temmuz, Fatih, Demirkapı, Mahmutbey, Fevzi Çakmak Mah. sk.lar
09:00-15:00: Zafer Mah. Ahmet Yesevi, Cumhuriyet, Türkbeyi Sk. / Hürriyet Mah. Kadıoğlu Sk. / Şirinevler Mah. Mahmutbey, Çiğdem 1 Sk.
09:00-12:00: Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. 19 Mayıs Sk.
12:00-15:00: Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. 19 Mayıs, Dumlupınar, Mutlu Sk.
09:00-15:00: Başakşehir Mah. Solmaz, Hürriyet, Sancak Sk. / Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Sk.
13:30-15:00: Muratpaşa Mah. 10., 109., Cumhuriyet, Demirhisar, Erdek, Evci Sk.
09:00-15:00: Dikilitaş, Gayrettepe, Fulya Mah. çeşitli sk.lar / Kuruçeşme Mah. Akıncılarbayırı, Gülçimen, Muhtar Nurettin Sk.
09:00-15:00: Cumhuriyet Mah. sk.lar
09:00-15:00: Pınartepe, Güzelce, Hürriyet, Murat Çeşme, Türkoba, Ahmediye Mah. sk.lar
10:00-15:00: Çanakça Mah. sk.lar / Karacaköy Merkez Mah. ve Ormanlı Mah. sk.lar
09:30-11:00: Nine Hatun Mah. sk.lar
11:00-12:30: Oruçreis Mah. Tekstilkent Sk.
09:00-15:00: Koca Mustafapaşa, Yedikule, Ali Kuşçu, Cibali, Zeyrek, Seyyid Ömer Mah. çeşitli sk.lar
09:00-16:00: Pazariçi, Merkez, Şemsi Paşa Mah. çeşitli sk.lar
11:00-14:00: Güven Mah. Lalezar Sk.
09:00-15:00: Merkez Mah. Gelişim Sk. / Nurtepe Mah. çeşitli sk.lar
09:00-13:00: Cumhuriyet, Kanarya, Kartaltepe, Yarımburgaz Mah. çeşitli sk.lar
09:00-15:00: Ayazağa, Pınar, Maden, Fatih Sultan Mehmet Mah. çeşitli sk.lar
09:00-15:00: Cumhuriyet, Ortaköy, Fener, Alibey, Fatih Mah. çeşitli sk.lar
09:00-15:00: Kazlıçeşme, Maltepe Mah. sk.lar
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenmektedir. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahalleler BEDAŞ üzerinden duyuruluyor.
Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuru yapabilirsiniz.