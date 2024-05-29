EMEKLİ HAZİRAN AYI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ: SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

"SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiye takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olan 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Bu yıl yapılan % 50'lik artışla 2 bin TL olan ikramiye ödemeleri 3 bin TL'ye yükselmişti. İlk ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Hal böyle olunca gözler Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?