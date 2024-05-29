|
Özgün

EMEKLİ HAZİRAN AYI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ: SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

"SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala gözler emekli bayram ikramiyesi tarihlerine çevrildi. Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Işıkhan ödemelerin bayram öncesinde yapılacağını duyurdu. Peki SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

16:04 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi

"SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiye takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olan 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Bu yıl yapılan % 50'lik artışla 2 bin TL olan ikramiye ödemeleri 3 bin TL'ye yükselmişti. İlk ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Hal böyle olunca gözler Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Tahminlere göre ödemeleri 10-14 Haziran haftası banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Emekli maaşı alanlar, Dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş (yaşlılık) parası alanlar, Şampiyon sporcular, Vazife malullüğü aylığı alanlar, Güvenlik korucuları, Terörden zarar gören sivil vatandaşlar, Muharip gaziler ve Şehit yakınları emekli ikramiyesi ödemesi alabiliyor.

YILLARA GÖRE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor.

2018-2021 tarihleri arasında 1.000 TL + 1.000 TL

2021-2023 | 1.100 TL + 1.100 TL

2023 | 2.000 TL + 2.000 TL

2024 | 3.000 TL + 3.000 TL

#Emekli
#emekli ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rızık, bereket ve zenginlik duası