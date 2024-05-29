EMEKLİ HAZİRAN AYI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ: SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

"SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiye takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olan 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Bu yıl yapılan % 50'lik artışla 2 bin TL olan ikramiye ödemeleri 3 bin TL'ye yükselmişti. İlk ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Hal böyle olunca gözler Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki SSK - Bağ-Kur emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Tahminlere göre ödemeleri 10-14 Haziran haftası banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Emekli maaşı alanlar, Dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş (yaşlılık) parası alanlar, Şampiyon sporcular, Vazife malullüğü aylığı alanlar, Güvenlik korucuları, Terörden zarar gören sivil vatandaşlar, Muharip gaziler ve Şehit yakınları emekli ikramiyesi ödemesi alabiliyor.
YILLARA GÖRE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ
İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor.
2018-2021 tarihleri arasında 1.000 TL + 1.000 TL
2021-2023 | 1.100 TL + 1.100 TL
2023 | 2.000 TL + 2.000 TL
2024 | 3.000 TL + 3.000 TL