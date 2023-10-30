Emekli maaş zammı
Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak 2024?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Zam farkı ne kadar olur?
Enflasyon öngörümüz yüzde 70’lerde gerçekleştiği için ikinci altı aylık enflasyon farkı olarak SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurlara yüzde 42-43 bandında bir enflasyon farkı çıkacaktır. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ilave edilecektir. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 50 oranında zamlı maaş alacağı tahminler arasında yer alıyor.
Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.