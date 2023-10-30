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Ocak zammı ile birlikte emekli maaşı yükselecek! 2024 emekli maaş zammı yüzde kaç olur?

Ocak zammı ile birlikte emekli maaşı, memur maaşları ve asgari ücret ile özel sektörde tüm maaşlar yükselecek. Ödemesini önden alanlar Ocak ayında, sonradan alanlar ise Şubat'ta zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Emekli ve memur zammmı ile birlikte sosyal destek ödemeleri de artacak. Böylece toplumun tüm kesimlerinin alım gücü artacak. 2024 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon oranına göre belirlenecek. Peki, 2024 emekli maaş zammı yüzde kaç olur? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte son dakika emekli maaşı haberleri...

14:18 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli maaş zammı

Emekli maaş zammı

zam oranı ile ilgili sorular gündemde. 2024 Yılına girmemize iki ay kala milyonlarca SSK, Bağ-kur ve Memur emeklisi yeni zam oranını öğrenmek istiyor. Ocak ayının ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılacak zam neticesinde, 2024 yılında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor.

Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak 2024?

En düşük
yılın içinde gerçekleşen artış neticesinde 5500 TL'den 7500 TL seviyesine yükselmişti. Temmuz ayında kök maaşlar üzerinden gerçekleşen hesaplamalar sonrasında en düşük
maaşı 7500 TL olarak kaldığı için ocak ayında yapılacak zam bile birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda, üç aylık enflasyon oranları ile emekli maaş zammı için hesaplamalar yapılırken, en düşük emekli maaşı için de farklı oranlar gündeme geliyor.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş zammı ocak ayının ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından netlik kazanacak.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte, altı aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları için hesaplamalar yapılacak. Aralık ayı enflasyon rakamları için emeklilerin bekleyişi devam ederken, farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Bu kapsamda, memur maaşlarının yüzde 50'ye yakın oranda artacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu.
Emekli maaşlarına da yüzde 40 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 10.500 TL seviyesine yükselecek. yüzde 50'lik bir artış hayata geçerse, en düşük emekli maaşı 11.250 TL’ye çıkacak.

Zam farkı ne kadar olur?

Enflasyon öngörümüz yüzde 70’lerde gerçekleştiği için ikinci altı aylık enflasyon farkı olarak SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurlara yüzde 42-43 bandında bir enflasyon farkı çıkacaktır. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ilave edilecektir. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 50 oranında zamlı maaş alacağı tahminler arasında yer alıyor.

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.


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