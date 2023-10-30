SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş zammı ocak ayının ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından netlik kazanacak.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte, altı aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları için hesaplamalar yapılacak. Aralık ayı enflasyon rakamları için emeklilerin bekleyişi devam ederken, farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Bu kapsamda, memur maaşlarının yüzde 50'ye yakın oranda artacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu.