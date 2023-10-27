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5 bin TL SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiye ödeme tarihleri

Emekliye 5 bin TL bayram ikramiyesi ödeme tarihi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini içeren kanun TBMM'de kabul edildi. Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip etti ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araşırmaları da yoğunluk kazandı. Peki, SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur emekli ikramiyesi ayın kaçında, hangi gün hesaplara geçecek? İşte ayrıntılar...

Tuğba Güner
13:22 - 27/10/2023 Friday
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ekim ayının sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL verileceğini açıklamıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesinin kimlerin alacağı, şartlar ve yatacağı gün araştırılıyor. Peki 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

SKK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 defa ikramiye alıyor. Ayrıca bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle bir defaya mahsus emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak.

5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Meclis'te kabul edildi

Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesini de içeren, Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, ‘Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

Kimlere verilecek?

  • Emekli ikramiyesi ile ilgili şartlar açıklandı. 5 bin TL emekli ikramiyesi, hem emekli olup hem de çalışanlara verilemeyecek. EYT'liler emekli ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5000 TL emekli ikramiyesini alacaklar.

5000 tl emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ile ilgili şartlar açıklandı. 5 bin TL emekli ikramiyesi, hem emekli olup hem de çalışanlara verilemeyecek. EYT'liler emekli ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5000 TL emekli ikramiyesini alacaklar.



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