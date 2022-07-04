Engelli maaşı ne kadar arttı? İşte yeni asgari ücret ile değişen engelli aylığı miktarı...

Yeni asgari ücret 2022 tutarı sonrası engelli maaşı da değişti. Peki; Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2022 Engelli aylığı maaşına ne kadar zam geldi?

ENGELLİ AYLIĞI MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı bin 124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı bin 687 lira, engelli yakını aylığı da bin 124 lira oldu.

ENGELLİ MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

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2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

2022 ENGELLİ MAAŞI ŞARTLARI NELER?

En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

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ENGELLİ MAAŞI HER AYIN KAÇINDA YATAR?

Engelli aylıkları engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişiyor. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatırılır.

ENGELLİ MAAŞLARI ALMA TAKVİMİ

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir.

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