Erdoğan oy oranı
Erdoğan kaç oy aldı? sorusu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için oy verme işleminin başlamasıyla merak kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ın oy oranı, kaç oy aldığı merak kazandı.
ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ERDOĞAN OY ORANI
Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Seçim sonuçlarına göre oy oranları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak.
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN’IN OY ORANI
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
2104 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN’IN OY ORANI
Aldığı 21.000.143 oyla geçerli oyların %51,79'unu elde eden Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Diğer adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu 15.587.720 oyla %38,44, Selahattin Demirtaş ise 3.958.048 oyla %9,76 oranında oy aldı.