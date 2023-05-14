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Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı, oy oranı belli oldu mu?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimdir. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Erdoğan ne kadar oy aldı, Erdoğan’ın oy oranı kaç” sorusu seçim gününün gelmesiyle merak kazandı. Vatandaşların oy verme işlemi sürerken seçim sonuçları da merakla takip ediliyor. Peki, 2023 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

18:53 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erdoğan oy oranı

Erdoğan oy oranı

Erdoğan kaç oy aldı? sorusu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için oy verme işleminin başlamasıyla merak kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ın oy oranı, kaç oy aldığı merak kazandı.

ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?

2023
YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla belli olacak. Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’ın oy oranları da belli olacak. Seçim sonuçlarına ilişkin canlı oy oranlarını yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ERDOĞAN OY ORANI

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Seçim sonuçlarına göre oy oranları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN’IN OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2104 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN’IN OY ORANI

Aldığı 21.000.143 oyla geçerli oyların %51,79'unu elde eden Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Diğer adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu 15.587.720 oyla %38,44, Selahattin Demirtaş ise 3.958.048 oyla %9,76 oranında oy aldı.



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