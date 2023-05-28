28 Mayıs 2023 Pazar günü Erzurum 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Erzurum’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Erzurum 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

Erzurum 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 28 Mayıs 2023 Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum 2. tur seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Erzurum milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Erzurum 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Erzurum ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Erzurum ilçe sonuçları oy oranları son durum

Erzurum ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Erzurum seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 72,3’ünü alırken, Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 9,9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,7’sini, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,6’sını aldı.

2018 Erzurum milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Erzurum oy oranı % 73,3 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 14,3’ünü alarak İYİ Parti 1, HDP ise 1 milletvekili çıkardı.

2018 Erzurum'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 54,8

MHP % 18,5

HDP % 12

İYİ Parti % 8,1

CHP % 4,4

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Erzurum hakkında bilgiler

Erzurum, Türkiye'nin doğu bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir. Erzurum, Türkiye'nin en büyük yedinci ilidir ve yüzölçümü bakımından da oldukça büyüktür.

Tarihi açıdan oldukça eski bir geçmişe sahip olan Erzurum, eski çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Büyük İskender döneminde Perslerin elinde kalan şehir, Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Selçuklu Devleti döneminde de önemli bir şehir olan Erzurum, Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmesiyle modern bir görünüm kazanmıştır.

Erzurum'un coğrafyası oldukça dağlık ve engebelidir. Şehrin doğusunda Karadeniz Bölgesi, batısında ise Doğu Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Buzlu Dağları, Palandöken Dağı, Çoruh Nehri ve Tortum Şelalesi gibi doğal güzellikleriyle de ünlüdür.

Erzurum'un ilçeleri arasında en büyüğü Aziziye'dir. İlçeleri arasında Oltu, Pasinler, Aşkale, Tortum, Olur, Tekman, Hınıs ve Karaçoban yer almaktadır. Erzurum'un güncel nüfusu yaklaşık 800 bin civarındadır.

Erzurum, kültürel mirası ve tarihi dokusu ile öne çıkan bir şehirdir. Şehirde bulunan tarihi yapılar arasında Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Narman Peri Bacaları, Tortum Şelalesi ve Palandöken Kayak Merkezi yer almaktadır. Ayrıca Erzurum, ünlü Cağ Kebabı ve Pancarlı Borani gibi yöresel lezzetleriyle de meşhurdur.



