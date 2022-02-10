Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli?

Kimlik kartları devlet dairelerinde, hastanelerde ve daha pek çok yerde yapılan işlemler için gerekli oluyor. Kimlik kartlarında yapılacak olan değişiklik için vatandaşlara süre verilmişti. Eski kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih merak ediliyor.

ESKİ KİMLİKLER NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yeni çipli kimlik kartlarına 1 Ocak 2017 de geçtik. Ondan önce kullanılan pembe ve mavi olan kimlik kartlarını ise günümüzde halen kullanan daha değiştirmemiş, değiştirmeye vakit bulamamış vatandaşlar bulunmaktadır. Fakat bu vatandaşların artık kimlik kartlarını değiştirmesi gerekmektedir. Eski kimlik kartlarını yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Aralık 2023 tarihidir. Yani eski kimlik kartları 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir. Daha sonrasında eski kimlik kartları kullanılmayacaktır.

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KİMLİK YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski kimliklerini yenisi ile değiştirmek isteyen bireylerin öncelikli olarak yapması gereken iş kimlik yenileme randevusu almaktır. Kimlik yenileme randevusunu almak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan birincisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden randevu almaktır. Bu yollarda ikincisi ise ALO 199 çağrı merkezini arayıp randevuyu telefon üzerinden almaktır. Randevu alındıktan sonra belirlenen gün ve tarihte belirlenen nüfus müdürlüğüne gidilmelidir. Belirlenen gün ve tarihte nüfus müdürlüğüne gidildiği zaman kimlik yenileme işlemi için yanınızda getirmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır: Nüfus Cüzdanı (sürücü belgesi/ pasaport/ evlilik cüzdanı/ bazı kurumlarda geçerli olan kimlik kartlar), son altı ay içerisinde çekilmiş olan bir tane biyometrik fotoğraf ve yenileme ücretini ödediğinizi gösteren bir belge (makbuz/ dekont). Bu belgeler ile gerekli kuruma gidildikten sonra yeni kimlik kartı en geç bir hafta içerisinde belirttiğiniz adrese gelmektedir. Kimlik yenileme ücretinin ise anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir. Bankadan yatıramayacaklar ise para yatırma işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden de yatırabilmektedir.

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KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELER?

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

Bir adet biyometrik fotoğraf

2022 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2022 yılında;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

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Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL